Botoks sadece kırışıklık için değil aşırı tükürük gibi problemler için de kullanılıyor

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, baş boyun bölgesinde görülen rahatsızlıkların botoksla tedavisi hakkında bilgi verdi.

YALNIZCA KIRIŞIKLIK İÇİN KULLANILMIYOR

Yüzde istirahat halindeyken de belirginleşmeye başlayan ve yaşlanmanın belirtisi olan çizgilerden kurtulmanın en kolay yolu mimik kaslarının kasılma fonksiyonlarını geçici olarak güçsüzleştirmektir. Özenle seçilmiş bölgelere uygun dozlarda botoks uygulamasıyla olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Botoks yalnızca yüz çizgilerinden kurtulmak için değil pek çok baş ve boyun bölgesindeki pek çok rahatsızlıkta da başarılı bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Aşırı diş sıkmaya bağlı çene eklemi rahatsızlıkları ve aşırı tükürük üretimi veya yutma güçlüğü nedeniyle oluşan ağızdan salya akması şikayetlerinde botoks uygulaması ile iyileşme sağlanmaktadır.

ÇENE KASLARINDAKİ SORUNLARDA DA BOTOKS UYGULANIYOR

Çiğneme kasından en güçlüsü alt çene kemiğinin köşesine doğru uzanan masseter kaslarıdır. Bazen eksik veya çürük dişlere bağlı çiğneme alışkanlığının tek bir tarafta yapılması nedeniyle iki taraf arasındaki masseter kas simetrisi bozulur. Diğer bir problem de aşırı strese bağlı olarak gece boyunca diş sıkılması veya diş gıcırdatma gibi durumlar yüzünden masseter kaslarının zamanla kalınlaşması ve belirginleşmesidir. Bunlar, çene eklemlerinde tek veya çift taraflı olarak fonksiyon bozukluğuna yol açarak kulak çevresinde ağrı, kulak çınlaması ve enseye yayılan ağrı gibi şikayetler oluşturur. Ayrıca kalınlaşmış olan çene kasları ya yüz simetrisini bozmakta ya da yüzde pek tercih edilmeyen kare bir form oluşturmaktadır. Bu durumların çözümünde de masseter kaslarına botoks uygulamasına başvurulmaktadır.