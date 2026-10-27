Metabolizmanız yavaşlıyor olabilir! Vücudunuz bu 4 sinyali veriyorsa dikkat

Metabolizmanın yavaşladığını gösteren 4 belirti:
Beslenme düzeninde belirgin bir değişiklik olmamasına rağmen yavaş yavaş kilo almak, metabolizma hızındaki düşüşle ilişkili olabilir. Yaş ilerledikçe kas kütlesinin azalması, vücudun günlük enerji tüketimini etkileyebilir.
Eşyaları kaldırmakta zorlanmak ve kasların belirginliğini kaybetmesi, kas kaybının işareti olabilir. Kas kütlesinin azalması, vücudun dinlenme sırasında yaktığı kalori miktarını da düşürebilir.
Menopoz sırasında östrojen seviyelerinin düşmesi, yağ dağılımını ve kas kütlesini etkileyebilir. Bu değişimler metabolizma hızında düşüşe ve özellikle karın çevresinde yağlanmaya yol açabilir.
Yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet, kabızlık ve kilo alımı, tiroit bezinin yeterince hormon üretmediği hipotiroidi durumunda görülebilir. Bu belirtiler farklı nedenlerden de kaynaklanabileceği için devam etmeleri halinde doktora başvurulması öneriliyor.
Uzmanlar, metabolizmayı desteklemek için haftada en az iki gün kuvvet egzersizi yapılmasını, yeterli protein alınmasını ve dengeli beslenilmesini öneriyor. Günlük yürüyüşler, merdiven kullanmak ve gün içinde daha fazla hareket etmek de enerji harcamasını artırmaya yardımcı olabiliyor.
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