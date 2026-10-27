Metabolizmanız yavaşlıyor olabilir! Vücudunuz bu 4 sinyali veriyorsa dikkat

Metabolizmanın yavaşladığını gösteren 4 belirti:

1. BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMEDEN KİLO ALMAK

Beslenme düzeninde belirgin bir değişiklik olmamasına rağmen yavaş yavaş kilo almak, metabolizma hızındaki düşüşle ilişkili olabilir. Yaş ilerledikçe kas kütlesinin azalması, vücudun günlük enerji tüketimini etkileyebilir.

2. KAS GÜCÜNÜN AZALMASI

Eşyaları kaldırmakta zorlanmak ve kasların belirginliğini kaybetmesi, kas kaybının işareti olabilir. Kas kütlesinin azalması, vücudun dinlenme sırasında yaktığı kalori miktarını da düşürebilir.

3. MENOPOZ DÖNEMİNE GİRMEK

Menopoz sırasında östrojen seviyelerinin düşmesi, yağ dağılımını ve kas kütlesini etkileyebilir. Bu değişimler metabolizma hızında düşüşe ve özellikle karın çevresinde yağlanmaya yol açabilir.

4. SÜREKLİ YORGUNLUK, ÜŞÜME VE KABIZLIK

Yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet, kabızlık ve kilo alımı, tiroit bezinin yeterince hormon üretmediği hipotiroidi durumunda görülebilir. Bu belirtiler farklı nedenlerden de kaynaklanabileceği için devam etmeleri halinde doktora başvurulması öneriliyor.

METABOLİZMAYI DESTEKLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Uzmanlar, metabolizmayı desteklemek için haftada en az iki gün kuvvet egzersizi yapılmasını, yeterli protein alınmasını ve dengeli beslenilmesini öneriyor. Günlük yürüyüşler, merdiven kullanmak ve gün içinde daha fazla hareket etmek de enerji harcamasını artırmaya yardımcı olabiliyor.