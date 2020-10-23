Boya lekesi nasıl çıkar? Boya lekesi çıkartma yöntemleri

Boya yaparken uygun kıyafet giyinmek ya da her yeri bantla ve muşambayla kaplamak oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak bazı durumlarda önüne geçilemez boya kazaları olabiliyor. Peki boya lekelerinden kurtulmanın birçok yöntemi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin boya lekesi nasıl çıkar, birlikte görelim. Boya Türleri Duvar boyaları ikiye ayrılır; Akrilik (Su Bazlı) Boyalar

Yağ Bazlı Boyalar Bu iki farklı türdeki boyanın da elbetteki farklı şekillerde boya lekesi çıkarma yöntemi var. Öncelikle akrilik boya lekesi nasıl çıkar, bir bakalım. Bu lekeyi kıyafetten çıkarmak aslında oldukça kolay ve iki yöntemi vardır. İlk olarak boyanın yanında verilen alkolü leke olan yere lokal olarak dökmelisiniz. Eğer ne kadar kısa sürede lekeye müdahale ederseniz lekenin çıkması da o kadar kolay olacaktır. Boyanın üzerine döktükten sonra bir süre lekenin yumuşaması için zaman tanımalısınız. Acele etmeyin. Leke yumuşamaya başladığında sert bir aletle yani makas, bıçak, törpü, spatula gibi ürünlerle lekenin üzerini kazıyın ve işte bu kadar. Boya kıyafetten çıkıyor! Bu görevden sonra kıyafeti çamaşır makinesine atarak son işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci yöntem olarak üç malzemeyi bir araya getirerek bir karışım hazırlamanız gerekiyor. Bu malzemeler ise biraz amonyak, tuz ve sirke. Güçlü üçlüyü bir araya getirince ortaya harika bir boya lekesi çıkarıcı sihirbaz meydana geliyor! Ürünlerin hepsinin bir su bardağı kadar olması yeterli olacaktır; ancak yine lekeye göre miktarını siz belirleyebilir artırabilir veya azaltabilirsiniz. Tuz burada sert bir ürün olduğu için bu sefer herhangi bir sert alete ihtiyacınız olmayacak. Malzemeleri iyice karıştırıp lekenin üzerine döktükten sonra kıyafetinizi çitilemeniz yeter. Lekenin sertliğine ve yaratmış olduğu etkiye göre ovalama süreniz değişkenlik gösterir. Leke kıyafetten çıkana kadar çitiledikten sonra kıyafeti makineye atarak normal zamanda hangi ayarda yapıyorsanız yine aynı şekilde makineyi çalıştırabilirsiniz. Peki akrilik boya duvara denk geldiyse? Duvardaki boya lekesi nasıl çıkar? Çok kolay! Tabii ki yine ilk verdiğimiz örneği kullanarak. Bir parça pamuğa bir miktar alkol dökerek duvarınızdaki lokal boya lekesini çıkarmanız mümkündür.

Sıra geldi yağlı boya lekesi nasıl çıkar? İncelemeye başlayalım. Bu boya su bazlı boyaya göre oldukça sert ve inatçı bir boya türüdür. Yağlı boyayla iş yaparken oldukça dikkatli olmak gerekir. Çünkü lekesi bir hayli çıkmamak için direnir. Ancak elbette ki bunun da bir çözümü var. Esasında boya lekesi nasıl çıkar kıyafet ya da çok sevdiğimiz bir eşya fark etmeden herkesin mutlaka çözüm bulmak için sorduğu sorudur. Öncelikle bu inatçı boya lekesi kıyafetten nasıl çıkar, bunu görelim. Vereceğimiz ilk tavsiye bu lekenin kıyafetinize denk geldiğini gördüğünüz anda müdahale etmenizdir. Yani oldukça hızlı davranmalısınız. Yağlı boya lekesi ne ile çıkar diyorsanız, sıkı durun! Pudra! Evet yanlış duymadığınız, ihtiyacınız olan şey öncelikle pudra ardından biraz eter. Önce pudrayı lekenin üzerine bolca dökmelisiniz. Yağlı bir boya olduğu için pudrayla kurutma işlemi yapılmalı. Boya kuruyunca bir beze bir miktar eter döküp bu bez yardımıyla boyanın üzerini nazikçe ovalamalısınız. Daha sonra kıyafeti makineye atarak temizleyebilirsiniz.

Kıyafetlerimizden boya lekelerini çıkardık. Peki hiç düşündünüz mü duvar boya lekesi elden nasıl çıkar? Bu da oldukça basit işlem tabii ki. Ancak insanlar genellikle boyanın derilerine vereceği zararı düşünmez ya da umursamaz bu yüzden ya birkaç kere ovalarlar ya da birkaç gün boyunca boyanın kendi kendine yok olmasını beklerler. Bu hem zaman hem de sağlık açısından oldukça olumsuz bir durum. Boya lekesine her şartta anında müdahale edilmelidir. Bir parça pamuğa biraz aseton döktükten sonra boyaların üzerini hızlı hareketlerle silin. Boya elden çıktıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayın. Aksi takdirde hem boya hem de aseton deride kaşıntı, kabarma gibi alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Sulu Boya Lekesine Ne Yapılır? Özellikle küçük çocukların yapmayı çok sevdiği resim türü sulu boya ile yapılanlardır. Suya batırılmış fırça daha sonra boyaya bandırılması çocuklara çok eğlenceli gelir. Ancak ortalığa sıçrayan sulu boya lekesi adeta bir kabusa dönüşebilir. Sulu boya ister tişört ister halı veya herhangi bir kumaş üzerinde olsun çıkarması çok zor bir lekedir. Peki sulu boya lekesi nasıl çıkar? Bu yüzden sulu boya lekesini çıkarmak için çok hızlı davranmak gerekir.