Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Böyle canilik görülmedi! Banka kredisi borcunu ödemek için 18 aylık bebeğini sattı

Böyle canilik görülmedi! Banka kredisi borcunu ödemek için 18 aylık bebeğini sattı

19.04.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’nın Lagos şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Olaide Adenkule isimli bir kadın kocasından habersiz bir şekilde bankadan kredi aldı. Kredi borcunu ödemeyen kadın para bulabilmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. 18 aylık bebeğini satan anne kredi borcunu ödedi. Kocasının durumu polise bildirmesi üzerine genç kadın tutuklandı.

Böyle canilik görülmedi! Banka kredisi borcunu ödemek için 18 aylık bebeğini sattı

Nijerya’nın Lagos kentinde yaşayan 33 yaşındaki Olaide Adenkule isimli bir kadın bankadan çektiği krediyi ödeyemedi. Bankanın borcunu ödemesi için sık sık telefon ettiği Adenkule çereyi 18 aylık bebeğini satmakta buldu. Genç kadın 18 aylık bebeğini kimliği henüz belirlenmeyen bir şahsa 600 bin Nijerya Naiirasına (yaklaşık 25 bin 291 TL) sattı.

KOCASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Eşinin evden kızıyla çıktığını ancak tek başına döndüğünü ifade eden eş Nureni Rasaq durumu polise bildirdi. Yapılan şikayet üzerine olayı araştıran polis ekipleri Adenkule’nin 18 aylık kızları Moridiat Rasaq ile evden çıktığını ancak tek başına dödüğünü ve bebeğin bulunduğu yere ilişkin olarak mantıklı bir açıklama yapamadığını belirtti.

Gözaltına alınan anne Adenkule, polise verdiği ifadesinde kızını kredi borcunu ödemek için sattığını itiraf etti. Anne tutuklanarak cezaevine sevk edilirken 18 aylık Moridiat’ı bulabilmek için polis araştırmalarını genişletti.

İlginizi Çekebilir

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

 Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

 Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

 Binlerce cinsel organ inceledi! "Mükemmel penis uzunluğu..."

Binlerce cinsel organ inceledi! "Mükemmel penis uzunluğu..."

 Ortalama penis uzunlukları açıkladı! Listedeki Türkiye detayı...

Ortalama penis uzunlukları açıkladı! Listedeki Türkiye detayı...

 Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

 Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

En küçük penise sahip! Ona şiir bile yazdı... “Karım bunu...”

En küçük penise sahip! Ona şiir bile yazdı... “Karım bunu...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştıKontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı
İç çamaşırlı pozları manzaranın önüne geldi! Ortalığı yaktı geçtiİç çamaşırlı pozları manzaranın önüne geldi! Ortalığı yaktı geçti
Mini elbisesiyle yere çömelip poz verdi! Beğeni butonu adeta çöktüMini elbisesiyle yere çömelip poz verdi! Beğeni butonu adeta çöktü
Anahtar Kelimeler:
Nijerya bebek kredi borcu

En Çok Okunan Trend Haberler

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İç çamaşırlı pozları manzaranın önüne geldi! Ortalığı yaktı geçti

İç çamaşırlı pozları manzaranın önüne geldi! Ortalığı yaktı geçti

Göğüs ölçüleri eleştirildi! “Seksi hissetmek için ihtiyacım yok"

Göğüs ölçüleri eleştirildi! “Seksi hissetmek için ihtiyacım yok"

İlginizi Çekebilir

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.