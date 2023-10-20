Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Böyle hırsızlık görülmedi! Cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezindeki dükkanları soydu... Hırsız yakayı sonunda ele verdi

    Böyle hırsızlık görülmedi! Cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezindeki dükkanları soydu... Hırsız yakayı sonunda ele verdi

    20.10.2023 09:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Polonya'nın Varşova kentinde yaşanan bir hırsızlık olayı herkesi şaşkına çevirdi. Alışveriş merkezinin açık olduğu saatlerde cansız manken taklidi yapan adam personel eve gittikten sonra saklandığı yerden çıkarak AVM'deki dükkanları soydu. Güvenlik kamerası tarafından tespit edilen hırsız yakalanırken 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

    Polonya'nın Varşova kentindeki bir alışveriş merkezinde bir hırsız güvenli olduğunu hissedene kadar bir mağazanın vitrininde tamamen hareketsiz durarak cansız manken taklidi yaptı. Saatlerce hareketsiz bir şekilde durarak alışveriş merkezinin kapanış saatini bekleyen adam personelinin mesai bitiminde ise hırsızlık için kolları sıvadı.

    YEMEK YEDİ, KEPENKLERİ KALDIRIP KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

    2

    Alışveriş merkezini adeta evi gibi kullanan hırsız ilk olarak yemek bölümünün olduğu yere yöneldi ve akşam yemeğini yedi. Ardından ise mağazaların kapanan kepenklerini kaldırarak kıyafetlerini değiştirdi. Mücevher soygunu yapan hırsız ikinci bir alışveriş merkezi için soygun planı yaparken yakayı ele verdi.

    3

    Polonya'nın Varşova kentinde hırsızlık ve hırsızlıkla suçlanan 22 yaşındaki bir adam, suçlu bulunması halinde 10 yıl hapisle karşı karşıya kalacak. Savcılar, onun üç ay süreyle gözaltında tutulacağını söyledi. Varşova Polisi, adamın pencerede durup birkaç mankenin arasına karıştığı sırada personelin ve alışveriş yapanların olağandışı bir şey fark etmediklerini söyledi.

    İlginizi Çekebilir

    4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

    4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

     Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

    Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

     Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

    Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

     Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

    Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

     Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

    Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

     Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

    Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

     "Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

    "Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     “Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti

    “Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"
    Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...
    Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandıBir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı
    Anahtar Kelimeler:
    Varşova Polonya hırsızlık Alışveriş merkezi

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

    Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

    Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

    Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.