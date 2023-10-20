Böyle hırsızlık görülmedi! Cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezindeki dükkanları soydu... Hırsız yakayı sonunda ele verdi

Polonya'nın Varşova kentindeki bir alışveriş merkezinde bir hırsız güvenli olduğunu hissedene kadar bir mağazanın vitrininde tamamen hareketsiz durarak cansız manken taklidi yaptı. Saatlerce hareketsiz bir şekilde durarak alışveriş merkezinin kapanış saatini bekleyen adam personelinin mesai bitiminde ise hırsızlık için kolları sıvadı.

YEMEK YEDİ, KEPENKLERİ KALDIRIP KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Alışveriş merkezini adeta evi gibi kullanan hırsız ilk olarak yemek bölümünün olduğu yere yöneldi ve akşam yemeğini yedi. Ardından ise mağazaların kapanan kepenklerini kaldırarak kıyafetlerini değiştirdi. Mücevher soygunu yapan hırsız ikinci bir alışveriş merkezi için soygun planı yaparken yakayı ele verdi.

Polonya'nın Varşova kentinde hırsızlık ve hırsızlıkla suçlanan 22 yaşındaki bir adam, suçlu bulunması halinde 10 yıl hapisle karşı karşıya kalacak. Savcılar, onun üç ay süreyle gözaltında tutulacağını söyledi. Varşova Polisi, adamın pencerede durup birkaç mankenin arasına karıştığı sırada personelin ve alışveriş yapanların olağandışı bir şey fark etmediklerini söyledi.







