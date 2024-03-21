Böyle parti ne görüldü ne de duyuldu! Kendilerine tokat attırıp bir de üzerine para veriyorlar... "Her zaman rızaya dayalı"

Sosyal medyadan paylaşılan bir parti görüntüsü konsepti nedeniyle tartışmalara neden oldu. 26 yaşındaki Aiyana Callas katılımcılara tokat attığı, başlarından aşağıya bir kova su döktüğü ve saçlarını çektiği bir parti rutini uyguluyor.

Rutine bağlı olarak katılımcılardan 20 ila 60 dolar (648 ila 1944 TL) arasında ücret alan Callas eğlenceli konseptini savundu.

Axios'a konuşan Callas, "En iyi ihtimalle yüzde 100 performans sergiliyorum ve onlara elimden geldiğince sert tokat atıyormuşum gibi görünme konusunda gerçekten iyiyim. Ama kesinlikle onlara elimden geldiğince sert tokat atmıyorum. Her zaman rızaya dayalı olduğunu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini söylemek isterim" dedi.