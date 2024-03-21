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    4. Böyle parti ne görüldü ne de duyuldu! Kendilerine tokat attırıp bir de üzerine para veriyorlar... "Her zaman rızaya dayalı"

    Böyle parti ne görüldü ne de duyuldu! Kendilerine tokat attırıp bir de üzerine para veriyorlar... "Her zaman rızaya dayalı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 09:13
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Florida bölgesindeki bir partiden kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerdeki 26 yaşındaki Aiyana Callas karşısındaki kişilere tokat attığı bir parti sayesinde internette yıldız haline geldi. Her tokat için 30 dolar (yaklaşık 972 TL) ücret alan Callas partisini savunmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir parti görüntüsü konsepti nedeniyle tartışmalara neden oldu. 26 yaşındaki Aiyana Callas katılımcılara tokat attığı, başlarından aşağıya bir kova su döktüğü ve saçlarını çektiği bir parti rutini uyguluyor.

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    Rutine bağlı olarak katılımcılardan 20 ila 60 dolar (648 ila 1944 TL) arasında ücret alan Callas eğlenceli konseptini savundu.

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    Axios'a konuşan Callas, "En iyi ihtimalle yüzde 100 performans sergiliyorum ve onlara elimden geldiğince sert tokat atıyormuşum gibi görünme konusunda gerçekten iyiyim. Ama kesinlikle onlara elimden geldiğince sert tokat atmıyorum. Her zaman rızaya dayalı olduğunu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini söylemek isterim" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika parti eğlence
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