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Böylesi görülmedi... 1 milyon 17 bin lira parayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'

04.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Beldede 289'uncusu düzenlenecek olan Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri'nin ağalığını Seyhan Arslan (45) 1 milyon 17 bin TL'ye almıştı. Arslan, ağalık parasını katıra yükleyerek davul zurna eşliğinde belediye binasına getirdi. Belediye Başkanı Metin Semerci'ye parayı teslim eden Arslan, "İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha fazla ücreti deveyle teslim ederim" dedi. İşte şaşkına çeviren o anlar...

Böylesi görülmedi... 1 milyon 17 bin lira parayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'

Bu yıl 289'uncusu düzenlenecek olan Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesi, 26 Ağustos'ta düzenlenen güreşlerde yapıldı. 2 kişinin katıldığı ihaleyi, gayrimenkul danışmanı Seyhan Arslan, 1 milyon 17 bin TL vererek üst üste 4'üncü kez kazandı. Arslan, güreşlerin ağalığını almak için vadettiği parayı katırın heybelerine yükleyerek davul zurna eşliğinde Çardak Belediyesi'ne getirdi.

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'İNŞALLAH SENEYE DEVEYLE'

Parayı Belediye Başkanı Metin Semerci'ye teslim eden Seyhan Arslan, "Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri, katılım ve eskilik bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük güreş organizasyonu. Çardak için ne yapsam az. Çardak güreşlerini tanıtmak için vadettiğim ağalık ücretini katıra yükleyerek teslim ettim. İnşallah önümüzdeki yıl bundan daha fazla bir ücreti deveye yükleyerek teslim ederim. Bölgemizde katır bulmakta zorlandık, 140 kilometre uzaktan temin edebildik. 'Bu parayı ödeyemez' diye dedikodu çıkaranların da böylece önüne geçmiş oldum" dedi.

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'BELKİ DE TÜRKİYE'DE İLK'

Parayı teslim alan Başkan Semerci ise "Belki de Türkiye'de ilk kez böyle katır yüküyle güreş ağalığı parası teslimi yapıldı. Seyhan Arslan'a ağalığı hayırlı olsun" diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Güreş para katır
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