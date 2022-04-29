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Böylesi görülmedi! Lübnanlılardan Elon Musk'a hayret ettiren çağrı: "Bizim ülkeyi de satın al"

29.04.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'a bugüne dek birçok çağrı yapıldı ancak Lübnanlıların Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ünlü milyardere yaptıkları çağrı görenleri hayrete düşürdü. Bazı Lübnanlılar, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak Elon Musk'tan ülkelerini satın alıp krizden kurtarmasını istedi.

Şu sıralar gündemin en önemli başlıklarından birini Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması oluşturuyor. Sosyal medya platformu için 44 milyar doları gözden çıkaran ünlü milyarder, fazlasıyla aktif olduğu Twitter üzerinden de birçok çağrı ve talep alıyor. Fakat Twitter'ı satın almasının ardından Lübnanlılardan kendisine gelen çağrının bir benzeri bildiğimiz kadarıyla hiç görülmedi.

LÜBNANLILAR'DAN MUSK'A "ÜLKEMİZİ SATIN AL" ÇAĞRISI!

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan halkı, Twitter üzerinden Elon Musk'a seslendi. Lübnanlı kullanıcılar, paylaşımlarına Musk'ı etiketleyerek Lübnan'ı satın alması yönünde isteklerini iletti. Kullanıcıların çağrısı Lübnan'ı krizden kurtarmak içindi ancak paylaşımlarla birlikte oldukça şaşırtıcı bir gündem maddesi ortaya çıktı. Peki Lübnanlılar Elon Musk'a nasıl seslendi?

"SENİ KRAL İLAN EDELİM" DİYEREK 'LEBELON' TEKLİFİ SUNDU

Bir Twitter kullanıcısı Elon Musk'a seslenirken, Hey, Elon Musk, Lübnan'ı satın almayı düşünür müsün?" ifadesini kullandı. Bir başka kullanıcı da "Merhaba Elon Musk, eğer fazladan bozuk paran varsa tam sana göre satılık bir ülke biliyorum. Adı Lübnan. Düşünürsen bana haber et" dedi.

tweet

Başka bir kullanıcı ise daha da ileri gitti ve Musk'a eğer satın alırsa ülkenin adını değiştirmeyi bile teklif etti. "Lübnan'ı satın al, seni kral ilan edelim. Hatta ülkenin adını 'Lebelon' diye de değiştiririz." diyerek de bu teklifini sosyal medyadan paylaştı.

Lübnan tweet-1

Musk, gündemden düşmeyen birçok tartışmanın arasından sıyrılıp Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşması yapmıştı. Arab News'e göre bu miktar, neredeyse Ürdün’ün gayri safi yurt içi hasılasına denk geliyor.

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Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın Lübnanlıların ülkelerini satın alma isteklerine cevap verip vermeyeceğini, verirse de nasıl vereceğini henüz bilmiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk Lübnan
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