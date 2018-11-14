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Böylesi ilk kez oldu! Bedelini duyanın dili tutuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 07:26 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen açık artırma dünya rekorunu beraberinde getirdi. 19 karatlık "The Pink Legacy" (Pembe Miras) isimli yüzük bir ev parasına alıcı buldu. Christie's Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada 'Süslü Parlak Pembe' yani 'Fancy Vivid Pink' olarak anılan yüzük dünyanın en büyük ve en iri yüzüğü olarak anılıyor.

Dikdörtgen şeklindeki tek taş yüzük 1920'li yıllarda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulundu. Elmas tüccarlığı yapan Yahudi asıllı milyarder Oppenheimer ailesinden miras kalan yüzük, ihtişamıyla görenleri büyüledi.

Satış fiyatıyla rekor kırdı

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Christie's Müzayede Evi'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği açık artırmada, 19 karatlık "The Pink Legacy" (Pembe Miras) isimli "Süslü Parlak Pembe" (Fancy Vivid Pink) elmas yüzük 44 milyon 500 bin İsviçre frangına (yaklaşık 242 milyon TL) satılarak "dünya rekoru" kırıldı.
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Kentte bir otelde 24 milyon İsviçre frangı açılış bedeliyle açık artırmaya sunulan "Süslü Parlak Pembe" yüzük, 44 milyon 500 bin İsviçre frangına alıcı buldu. Christie's Müzayede Evi Asya Pasifik Başkanı François Curiel, satış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu pembe elmasın karat başı değeri bakımından "dünya rekoru" kırdığını söyledi.
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Curiel, elmas yüzüğün şirketin şu ana kadar bir açık artırmada satışa çıkardığı "en büyük ve en iyi" Süslü Parlak Pembe elmas yüzük olduğu belirtti. Satıştan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Curiel, yüzüğü ABD'li Harry Winston mücevherat şirketinin satın aldığı bilgisini paylaştı.
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Curiel, satıştan birkaç saniye sonra şirketin "The Pink Legacy" ismindeki elmas yüzüğün ismini, "Winston Pink Legacy" olarak değiştirdiğini kaydetti.
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1920'Lİ YILLARDA GÜNEY AFRİKA'DA BULUNDU

1920'Lİ YILLARDA GÜNEY AFRİKA'DA BULUNDU
Öte yandan, AA muhabirine konuşan Christie's Müzayede Evi yetkilileri, dikdörtgen şeklindeki tek taş yüzüğün, 1920'li yıllarda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, "Pink Legacy"nin, elmas tüccarlığı yapan Yahudi asıllı milyarder Oppenheimer ailesinden miras kaldığını aktardı.
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Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği müzayedede, satışa sunulan ürünlerin yüzde 86'sının 110 milyon İsviçre frangına el değiştirdiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Christie's Müzayede Evi elmas yüzük

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