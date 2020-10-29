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Boyner müşteri hizmetleri numarası, sipariş takip hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Boyner'den alışveriş yaptıysanız veya yapmayı düşünüyorsanız kargo takibi, iade talebi, kampanyalar gibi farklı nedenlerle Boyner müşteri hizmetleri numarası ile iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Boyner çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden yapabileceğiniz tüm işlemleri yazımızdan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Boyner müşteri hizmetleri numarası, sipariş takip hattı

İçindekiler

  • Boyner İletişim Numarası
  • Boyner Genel Müdürlük İletişim Bilgileri
  • Boyner İletişim Formu Nasıl Doldurulur?
  • Boyner Kargo Takip
  • Boyner Mail Adresleri
  • Boyner Canlı Destek
  • Boyner Şikayet Hattı

Boyner çok sayıda mağazası bulunan ve online alışverişte de önde gelen şirketlerden biri. Her yaş için farklı giyim ürünlerine ek olarak kozmetik alanında ve elektronik aletlere dair de geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Hopi uygulaması ile de müşterilere hem indirimli alışveriş hem de puan kazanma şansı sunuyor. Boyner'den alışveriş yaparken alışveriş öncesi ve sonrası süreçlere dair destek almayı gerektiren farklı konular olabiliyor. Boyner ile iletişim kurmak için değerlendirilebilecek farklı yöntemleri ve bazı özel işlemlerin en kısa yoldan nasıl gerçekleştirilebileceğini kapsamlı bir şekilde ele aldık. İşte Boyner müşteri hizmetleri ve iletişim bilgilerine dair detaylar...

Boyner İletişim Numarası

Boyner mağazalarından veya online alışveriş sitesinden bir ürün satın almak istediğinizde veya satın aldığınız ürünlere dair tüm işlemlerinizde Boyner müşteri hizmetleri telefon numarası olan 444 29 67'yi arayabilirsiniz. Boyner müşteri hizmetleri 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet verdiği için bu saatlerde iletişim kurmaya özen göstermenizde fayda vardır. 444 29 67'yi aradığınızda karşınıza çıkan seçenekler şunlardır:

l Boyner mağazaları
l İnternet siparişleri
Boyner mağazaları ile ilgili bilgi almak isterseniz 1'i tuşlamanız gerekir. İnternet siparişleri ile ilgili destek almak için ise 2'yi tuşlamanız gerekir. 2'yi tuşladıktan sonra yapılabilen işlemler şunlardır:

l Sipariş durumları hakkında bilgi almak
l Teslim alınan siparişlerin değişim ve iade süreçleri ile ilgili bilgi almak
l İptal işlemleri
l Araca teslim hizmeti hakkında bilgi almak
l Diğer sorular
Bu kanal aracılığıyla siparişlerinizi iptal edebilir, siparişinizin durumunu öğrenebilir veya kargo takibi yapabilirsiniz. Boyner'in yeni hizmeti olan araca teslim hakkında da bilgi edinebilir ve dilerseniz Boyner mağazalarından size en yakın olana giderek bu hizmetten faydalanabilirsiniz.

Boyner Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Bazı işlemlerinizde Boyner Genel Merkez ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Merkez ofis Boyner iletişim tel numarası ve adres bilgileri şu şekildedir:

l Adres: Maslak, Büyükdere Caddesi No:245, 34398 Şişli/İstanbul
l Telefon: 0212 335 75 00
Boyner Web Sitesi İşlemleri
Boyner ürünleri veya herhangi bir konu ile ilgili desteğe ihtiyaç duymanız durumunda kullanabileceğiniz bir diğer yöntem de Boyner web sitesidir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayarak Boyner web sitesine gidebilirsiniz. Üyelik kaydı oluşturarak rahatça alışveriş yapabilir, kaydettiğiniz adres bilgilerinizi daha sonraki alışverişlerinizde de kullanarak alışverişinizi hızlandırabilir, siparişlerinizin durumunu buradan da takip edebilirsiniz.

Size en yakın Boyner mağazasını bulmak ve dilerseniz gidip seçim yaparak dilerseniz de online alışverişte mağazadan teslim seçeneğini kullanarak alışveriş yapabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Boyner sıkça sorulan soruları da aşağıda paylaştığımız link aracılığıyla okuyarak merak ettiğiniz konuların birçoğuna dair detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Boyner web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

Boyner mağazalarını görüntülemek için TIKLAYINIZ!

Boyner sıkça sorulan sorular için TIKLAYINIZ!

Boyner İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Boyner'e yazılı olarak da ulaşmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaştığımız link üzerinden iletişim formu oluşturabilir, kişisel bilgilerinizle beraber iletmek istediğiniz notu yazarak Boyner müşteri hizmetlerine gönderebilirsiniz. İletinizle ilgili olarak tarafınıza geri bildirim sağlanacaktır.

Boyner iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Boyner Toptan Satış İletişim
Eğer Boyner ile iş ortaklığı yapmak istiyor ve Boyner'den toptan alışveriş yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak toptan iletişim formu oluşturabilirsiniz. Boyner toptan satış için kullanabileceğiniz diğer iletişim bilgileri de şöyledir:

Telefon: 0212 335 79 55

Mail: toptan.satis@boyner.com.tr

Boyner toptan satış iletişim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!

Boyner Kargo Takip

Boyner'den satın almış olduğunuz ürünlerin kargoya verilip verilmediğini, verildiyse kargonun şu an nerede olduğunu öğrenmek için müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Bunun yanı sıra internet üzerinden de kargo takibi yapabilirsiniz. Bunun için Boyner web sitesinden hesabınıza giriş yaparak "Siparişlerim" bölümüne girmeli ve ilgili siparişi seçerek "Kargom nerede?" sekmesine tıklamalısınız. Siparişleriniz kargoya verildiğinde sistemde kayıtlı olan cep telefonunuza da mesaj gönderilecektir, kargonuzu bu mesaj aracılığıyla da takip edebilirsiniz.

Boyner Mail Adresleri

Boyner'e mail yolu ile de ulaşabilirsiniz. Bunun için info@boyner.com.tr adresine ya da e-ticaret ile ilgili konular için de e-ticaret@boyner.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

Boyner Canlı Destek

Boyner'in canlı destek hizmeti yoktur, iletişim için diğer yöntemleri kullanmanız gerekir.

Boyner Şikayet Hattı

Şikayetleriniz için Boyner telefon numarasını arayabilir, web sitesinde yer alan iletişim formunu doldurabilir veya mail gönderebilirsiniz. Boyner merkez şikayet için de yukarıda verdiğimiz Boyner Merkez Ofis bilgilerini kullanabilirsiniz.

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