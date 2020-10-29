Boyner müşteri hizmetleri numarası, sipariş takip hattı

Boyner çok sayıda mağazası bulunan ve online alışverişte de önde gelen şirketlerden biri. Her yaş için farklı giyim ürünlerine ek olarak kozmetik alanında ve elektronik aletlere dair de geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Hopi uygulaması ile de müşterilere hem indirimli alışveriş hem de puan kazanma şansı sunuyor. Boyner'den alışveriş yaparken alışveriş öncesi ve sonrası süreçlere dair destek almayı gerektiren farklı konular olabiliyor. Boyner ile iletişim kurmak için değerlendirilebilecek farklı yöntemleri ve bazı özel işlemlerin en kısa yoldan nasıl gerçekleştirilebileceğini kapsamlı bir şekilde ele aldık. İşte Boyner müşteri hizmetleri ve iletişim bilgilerine dair detaylar... Boyner İletişim Numarası Boyner mağazalarından veya online alışveriş sitesinden bir ürün satın almak istediğinizde veya satın aldığınız ürünlere dair tüm işlemlerinizde Boyner müşteri hizmetleri telefon numarası olan 444 29 67'yi arayabilirsiniz. Boyner müşteri hizmetleri 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet verdiği için bu saatlerde iletişim kurmaya özen göstermenizde fayda vardır. 444 29 67'yi aradığınızda karşınıza çıkan seçenekler şunlardır:

l Boyner mağazaları

l İnternet siparişleri

Boyner mağazaları ile ilgili bilgi almak isterseniz 1'i tuşlamanız gerekir. İnternet siparişleri ile ilgili destek almak için ise 2'yi tuşlamanız gerekir. 2'yi tuşladıktan sonra yapılabilen işlemler şunlardır: l Sipariş durumları hakkında bilgi almak

l Teslim alınan siparişlerin değişim ve iade süreçleri ile ilgili bilgi almak

l İptal işlemleri

l Araca teslim hizmeti hakkında bilgi almak

l Diğer sorular

Bu kanal aracılığıyla siparişlerinizi iptal edebilir, siparişinizin durumunu öğrenebilir veya kargo takibi yapabilirsiniz. Boyner'in yeni hizmeti olan araca teslim hakkında da bilgi edinebilir ve dilerseniz Boyner mağazalarından size en yakın olana giderek bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Boyner Genel Müdürlük İletişim Bilgileri Bazı işlemlerinizde Boyner Genel Merkez ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Merkez ofis Boyner iletişim tel numarası ve adres bilgileri şu şekildedir: l Adres: Maslak, Büyükdere Caddesi No:245, 34398 Şişli/İstanbul

l Telefon: 0212 335 75 00

Boyner Web Sitesi İşlemleri

Boyner ürünleri veya herhangi bir konu ile ilgili desteğe ihtiyaç duymanız durumunda kullanabileceğiniz bir diğer yöntem de Boyner web sitesidir. Aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayarak Boyner web sitesine gidebilirsiniz. Üyelik kaydı oluşturarak rahatça alışveriş yapabilir, kaydettiğiniz adres bilgilerinizi daha sonraki alışverişlerinizde de kullanarak alışverişinizi hızlandırabilir, siparişlerinizin durumunu buradan da takip edebilirsiniz.

Size en yakın Boyner mağazasını bulmak ve dilerseniz gidip seçim yaparak dilerseniz de online alışverişte mağazadan teslim seçeneğini kullanarak alışveriş yapabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Boyner sıkça sorulan soruları da aşağıda paylaştığımız link aracılığıyla okuyarak merak ettiğiniz konuların birçoğuna dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Boyner web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ! Boyner mağazalarını görüntülemek için TIKLAYINIZ! Boyner sıkça sorulan sorular için TIKLAYINIZ! Boyner İletişim Formu Nasıl Doldurulur? Boyner'e yazılı olarak da ulaşmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaştığımız link üzerinden iletişim formu oluşturabilir, kişisel bilgilerinizle beraber iletmek istediğiniz notu yazarak Boyner müşteri hizmetlerine gönderebilirsiniz. İletinizle ilgili olarak tarafınıza geri bildirim sağlanacaktır. Boyner iletişim formu için TIKLAYINIZ! Boyner Toptan Satış İletişim

Eğer Boyner ile iş ortaklığı yapmak istiyor ve Boyner'den toptan alışveriş yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak toptan iletişim formu oluşturabilirsiniz. Boyner toptan satış için kullanabileceğiniz diğer iletişim bilgileri de şöyledir: