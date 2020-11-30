Boyun çizgilerinizi ortadan kaldıracak 5 yöntem! Rahat bir pozisyonda oturun ve...

Vücudun her bir parçasının iyi tedavi edilmeyi hak ettiğini düşünüyoruz ve bu sefer boynunuzu nasıl daha genç göstereceğiniz ve çirkin çizgilerden nasıl kurtulacağınız konusunda bazı profesyonel ipuçları bulduk.
"Metin boynu" veya "teknoloji boynu" diye bir şey var. Telefon ekranlarımıza bakarak saatler geçirebiliriz ve sonuç olarak bu tekrarlayan hareket nedeniyle sırtımızda ağrı ve boynumuzda kırışıklıklar yaşarız. Boyun çizgilerini önlemek için bilgisayarınızı önünüzde ayarlayın ve ileriye bakın. Masanız rahat değilse, ekranınızı doğru şekilde düzenlemek için bazı özel cihazlar bulunmaktadır. Bu, örneğin bir dizüstü bilgisayar standı olabilir.
Android ve iPhone için size duruşunuz hakkında anında geri bildirim veren ve başınızın konumunu kontrol etmenize yardımcı olan bir metin boyun uygulaması vardır. Bu şekilde, her bildirim aldığınızda, kırışıklıklarla daha etkili bir şekilde mücadele etme şansınız olur.
Her akşam aynı rutini yapmanız önerilir. Tüm boyun bölgeniz de dahil olmak üzere yüzünüzdeki herhangi bir makyajı alın. Cilt tipinize iyi gelen bir temizleyici kullanın.
Boyun da dahil olmak üzere yüzünüze biraz nemlendirici sürün.
Böyle bir prosedür cildinizi dolgunlaştırır ve boynunuzdaki toksinleri giderir.
Vücudumuzu ve yüzümüzü pul pul dökebiliriz, ancak genellikle dekolte bölgemizi unuturuz. Evet, bu cilt çok hassastır, ancak ölü deri hücrelerinden de kurtulabilmesi için bakıma ihtiyacı vardır. Cilde zarar vermemek için bu işlemi haftada bir veya iki kez yapın nazikçe yapın.
Uzmanlar, en iyi sonuçları elde etmek için en az 5 ay boyunca her gün 30 dakika yüz yogası yapmayı önermektedir.
Çeneyi dışarı çıkarmak:
Rahat bir pozisyonda oturun.
Çenenizi dışarı çıkarmaya başlayın.
Şimdi gülümseyin ve bu pozisyonu 5 saniye basılı tutun. Boynunuzdaki kaslardaki gerginliği hissedin.
3 kez tekrarlayın.
Bu egzersizi günde 1-2 kez yapın.
'Tavanı öpmek', teknik boyun sorunlarını düzeltmek için çok etkili bir egzersizdir. Bunu nasıl yapacağınızı anlattık:
Omuzlarınızı aşağıda ve rahat tutun.
Çenenizi tavana doğru eğmeye başlayın. Üst boyun ve çenede iyi bir gerginlik hissetmelisiniz.
Ördek dudakları yapın ve aynı zamanda dilinizi çıkartın.
Bu pozisyonu 5 saniye basılı tutun. 3 kez tekrarlayın.
Bu egzersizi günde 1-2 kez yapın.
Kuğu boynu egzersizinin nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır:
Rahat bir pozisyonda oturun ve omuzlarınızı gevşetin.
Sağ elinizi sol köprücük kemiğinizin altına yerleştirin. Biraz baskı uygulayın.
Başınızı ve boynunuzu sağa doğru uzatmaya başlayın. Pozisyonunuz bir kuğu boynuna benzemelidir. Pozisyonda 5 saniye kalın ve taraf değiştirin.
Bu egzersizi günde 1-2 kez tekrarlayın.
Bonus: Boyun çizgileri genç yaşta bile görünebilir
Genetik ve çevre boyun çizgilerinin oluşumunda büyük rol oynar. Görünüşe göre bu kırışıklıkları sadece yaşlı insanlar yaşıyor ama bu doğru değil. Görünüşü hızlandırabilecek birçok stres faktörü vardır. Boyun cildinizin sorunlu olduğunu düşünüyorsanız, umudunuzu kaybetmeyin. İşlemi yavaşlatmaya yardımcı olmak için harekete geçebilirsiniz. Yüz ve boyun kaslarınızı eğitin ve sigara içmekten kaçının. Bu, boyun çizgilerini önemli ölçüde azaltabilir.
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