Boyun çizgilerinizi ortadan kaldıracak 5 yöntem! Rahat bir pozisyonda oturun ve...

Vücudun her bir parçasının iyi tedavi edilmeyi hak ettiğini düşünüyoruz ve bu sefer boynunuzu nasıl daha genç göstereceğiniz ve çirkin çizgilerden nasıl kurtulacağınız konusunda bazı profesyonel ipuçları bulduk.

TELEFONU VE BİLGİSAYARI DOĞRU ŞEKİLDE KULLANIN

"Metin boynu" veya "teknoloji boynu" diye bir şey var. Telefon ekranlarımıza bakarak saatler geçirebiliriz ve sonuç olarak bu tekrarlayan hareket nedeniyle sırtımızda ağrı ve boynumuzda kırışıklıklar yaşarız. Boyun çizgilerini önlemek için bilgisayarınızı önünüzde ayarlayın ve ileriye bakın. Masanız rahat değilse, ekranınızı doğru şekilde düzenlemek için bazı özel cihazlar bulunmaktadır. Bu, örneğin bir dizüstü bilgisayar standı olabilir.

BAŞINIZI VE BOYNUNUZU KONTROL ETMEK ÖZEL UYGULAMALAR KULLANIN

Android ve iPhone için size duruşunuz hakkında anında geri bildirim veren ve başınızın konumunu kontrol etmenize yardımcı olan bir metin boyun uygulaması vardır. Bu şekilde, her bildirim aldığınızda, kırışıklıklarla daha etkili bir şekilde mücadele etme şansınız olur.

HER GÜN YÜZÜNÜZLE BİRLİKTE BOYNUNUZU DA TEMİZLEYİN

Her akşam aynı rutini yapmanız önerilir. Tüm boyun bölgeniz de dahil olmak üzere yüzünüzdeki herhangi bir makyajı alın. Cilt tipinize iyi gelen bir temizleyici kullanın.

Boyun da dahil olmak üzere yüzünüze biraz nemlendirici sürün.

Böyle bir prosedür cildinizi dolgunlaştırır ve boynunuzdaki toksinleri giderir.