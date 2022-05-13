Boyun fıtığına ne iyi gelir? Boyun fıtığı ağrısına iyi gelen yiyecekler ile evde doğal tedavi uygulayın

Omurgada bulunan diskler hem yana eğilme hem de dönme sırasında uygulanan kuvvetleri absorbe etme özelliğine sahiptir. Özellikle yaşlanmaya başladıkça omurlar arasında bulunan diskler zarar görür ve işlevlerini yerine getirmekte zorlanır. Zamanla meydana gelen yıpranmalar ve diğer olumsuz etkiler neticesinde disk dokusunda bulunan jelimsi iç kısım, dış kısımda bulunan kuvvetli bağ dokusundan oluşan omurilik ve sinirlere baskı yaparak boyun fıtığının oluşumuna sebebiyet verir.

Boyun Fıtığında Belirtileri ve Nedenleri

Çoğunlukla 30’lu ve 40’lı yaşlarda karşılaşılan boyun fıtığı, hem omuriliği hem de sinir köklerini etkiler ve hayatın olağan akışını bozarak hayat kalitesini düşürür. Aşağıda bulunan belirtilere sahip olan kişilerin mutlaka en kısa süre içerisinde uzman bir beyin ve sinir cerrahına başvurmaları gerekir.

Kola doğru tek taraflı şekilde yayılan ağrı

Uyuşma ile parmak uçlarına doğru gelen ağrı

Kolda meydana gelen güç kaybı

Ele alınan nesnelerin istemsiz bir şekilde düşürülmesi

Yürümede meydana gelen sorunlar ve denge kaybı

Akut ve kronik olmak üzere iki farklı şekilde görülen boyun fıtığının birçok nedeni olabilir. Boynun hareketsiz kalması ve direkt olarak soğuğa maruz kalması en etkili nedenler arasındadır. Boynu uzun süreler aynı noktada sabitleme, bilgisayar ve televizyon gibi teknolojik cihazlar karşısında uzunca süre geçirme boyun fıtığını doğuran durumlardandır. Boyun fıtığını yaz aylarında da sık sık görmek mümkündür. Bunun sebebi klimalardır. Özellikle yaz aylarında sıcak havadan bunalma neticesinde klima karşısına geçip boynu direkt olarak klimadan üflenen havaya maruz bırakma, boynun en büyük düşmanıdır. Klimadan çıkan soğuk direkt olarak boyna geldiği takdirde boyun fıtığı kaçınılmazdır.

Spor alışkanlıkları da boyun fıtığını etkiler. Yeterli egzersiz yapmama gibi sebepler boyun fıtığının en sık karşılaşılan nedenleri olarak karşımıza çıkar. Bunun yanında boyun sağlığına uygun olmayan pozisyonda çalışma, sık sık oturur vaziyette uyuya kalma da boyun fıtığına sebebiyet verebilir. Bu tarz çevresel etmenlerin yanı sıra boyun karakteristiği de boyun fıtığının oluşumunda etkili olur. Uzun ve narin boyun yapısına sahip olan kişilerin boyun fıtığı olma olasılığı kısa boyna sahip olan kişilere göre daha fazladır.

Boyun Fıtığı İçin Ne Yapmalı?

Boyun fıtığı oldukça rahatsızlık verici boyutlara ulaşabilir. Günlük aktiviteleri kısıtlayarak hayatı olumsuz yönde etkileyen bu rahatsızlık için öncelikle bir hekimle görüşülmeli ve hastalığın evresi tespit edilmelidir. Tespitin ardından bir tedavi yöntemi belirlenir ve hastanın tedavi süreci boyunca gerekli iradeyi göstermesi sorunun çözüme kavuşturulmasını konusunda bir hayli önem arz eder. Bununla birlikte bazı bitkisel desteklerden de faydalanılarak boyun fıtığının neden olduğu ağrılardan kurtulmak için alternatif yöntemler izlenebilir.

Boyun fıtığı rahatsızlığı olan kişilerin zaman zaman dayanması güç ağrılar yaşaması, boyun fıtığı evde nasıl tedavi edilir sorusuna akıllarına getirir. Boyun fıtığı önemli ve muhakkak bir hekime danışılması gereken bir hastalık olmakla beraber hekimler tarafından önerilen evde yapılabilecek bazı egzersizler bulunmaktadır.

Evde düzenli olarak yapıldığında boynu güçlendirecek ve ağrıların azalmasını sağlayacak egzersizler ile boyun fıtığının oluşması ya da önüne geçilmesi mümkündür. Aşağıda bu egzersizlere ve nasıl yapılacaklarına yer verilmiştir:

İzotermik egzersizler: Ayakta ya da dik durarak yapılan bu egzersizler, fleksiyorta direnç (ellerin alın bölgesine konularak başın öne doğru 3 defa hareket ettirilmesi), ekstansiyona direnç (ellerin başın arkasına konulması ve baş arkaya itilirken ellerle buna engel olunması), döndürmeye karşı direnç gösterme amacıyla yapılır. (sağ el başın arka tarafında olacak şekilde sol el başın şakak tarafına konur. Elle direnç gösterilir ve sağ omzun üstünden bakılmaya çalışılır.)

Ayakta ya da dik durarak yapılan bu egzersizler, fleksiyorta direnç (ellerin alın bölgesine konularak başın öne doğru 3 defa hareket ettirilmesi), ekstansiyona direnç (ellerin başın arkasına konulması ve baş arkaya itilirken ellerle buna engel olunması), döndürmeye karşı direnç gösterme amacıyla yapılır. (sağ el başın arka tarafında olacak şekilde sol el başın şakak tarafına konur. Elle direnç gösterilir ve sağ omzun üstünden bakılmaya çalışılır.) İzotonik egzersizler: Baş sağa doğru çevrilir ve 3 saniye beklenir. Daha sonra baş öne doğru eğilir ve bu hareketler 5 defa uygulanır.

Yukarıdaki şekilde de verilen egzersizler düzenli olarak yapıldığı takdirde boyun fıtığı oluşumunun engellenmesi ve var olan fıtığın etkilerinin azaltılması mümkün olur. Fakat bu hareketlerin bir uzman gözetiminde yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Her şeyden önce gündelik hayatınıza dikkat ederek fıtık oluşum riskini minimuma indirgemek evde yapılacak en iyi iştir. Bu yüzden mesleğiniz ne olursa olsun yapacağınız ufak egzersizler, sağlıklı yaşamanız, fiziksel aktivitelerinize dikkat etmeniz boyun fıtığının oluşumunun engellenmesi açısından son derece önemlidir.

Boyun Fıtığına İyi Gelen Yiyecekler

Birçok hastalıkta olduğu gibi boyun fıtığında da bazı yiyeceklerin hastalığın ileri safhalara geçmemesi ya da hastalıkta gerilemeler olması için tüketilmesi son derece faydalıdır.

1. Badem Yağı

Badem yapı, badem ağacının meyvesinin ezilmesiyle elde edilir. Besin değerleri son derece yüksek olan bademde E vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi vücut açısından oldukça faydalı vitamin ve mineraller bulunur. Yapılan çalışmalar neticesinde badem yağının diğer yağlara oranla çok daha yüksek seviyede tedavi edici özelliği olduğu ortaya konmuştur.

Boyun fıtığı için harici olarak uygulanabilen badem yağı, ağrılı bölgeye sürülmek suretiyle kullanılabilir. Bu uygulama ile boyun fıtığı ağrıları giderilirken deride de yumuşaklık sağlanır. Badem yağı, boyun fıtığının yanı sıra baş ağrısı, böbrek ağrısı, egzama, soğuk algınlığı, bronşit, nezle, grip gibi problemlere de iyi gelir.

2. Elma Sirkesi

Elma, vücuda birçok yönden fayda sağlayan bir meyvedir. Elma sirkesi ise boyun fıtığı için ideal bir bitkisel ilaçtır, yüksek seviyede antioksidan ve iltihap önleyici özelliğiyle boyun bölgesinde meydana gelen ağrıların giderilmesinde etkilidir.

Hemen her markette bulunabilen elma sirkesi ile yapılacak basit bir tedavi, boyun fıtığı ağrılarından eser bırakmayacaktır. Elma sirkesinin boyun fıtığı hastalığında kullanımında bir kağıt havlu, elma sirkesi içerisine batırılarak boyunda ağrı olan bölgeye konmalıdır. Ağrı geçene kadar günde 2 defa uygulanacak bu yöntemde, her sefer elma sirkeli kağıt havlunun ilgili yerde birkaç saat bekletilmesi gerekir.

3. Biberiye Yağı

Uyarıcı yağlar kategorisindeki biberiye yağı, özellikle kaslarda yorgunluğa bağlı oluşan ağrıların giderilmesi konusunda son derece başarılıdır. Akdeniz iklimine sahip olan ülkelerde yetişen biberiye, boyun fıtığının yanı sıra tansiyon, halsizlik ve hafıza problemleri gibi durumlarda da büyük fayda sağlar.

Aktarlardan temin edilebilen biberiye yağı, boyun bölgesine sürüldüğü takdirde boyun fıtığının etkisini azaltır. Bir pamuk ya da peçete yardımıyla boyun fıtığının ağrı oluşturduğu bölgeye biberiye yağı sürülebilir. Düzenli uygulamalar sonucunda ağrıların azaldığı görülür.

4. Lavanta Yağı

Güzel kokusu ile sakinleştirici etkisi de bulunan lavanta yağı, boyun fıtığı açısından tedavi edici özellikte bir içeriğe sahiptir. Kokusu ile diğer bitkilerin önüne geçen lavanta, yağ formuna ulaştığı zaman da bulunmaz bir ilaç haline gelir. Lavanta yağı ile yapılacak masaj terapisi, boyun fıtığının en etkili ilaçları arasındadır.

Boyun fıtığı tedavisinde lavanta yağı, masaj ile birlikte uygulandığında olumlu sonuçlar verir. Lavanta yağı, 10 dakika boyunca sorunlu bölgeye dairesel hareketlerle masaj şeklinde uygulanır. Bu uygulama ağrılar azalana ve boyun fıtığının olumsuz etkilerinden kurtulana devam ettirilmelidir.

5. Zerdeçal

İyi bir iltihap giderici ve kan sirkülasyonu hızlandırıcısı olan zerdeçal, boyun fıtığı tedavisinde de yoğunlukla kullanılır. İltihap giderici özelliği sayesinde ağrıları alırken kan sirkülasyonu üzerindeki geliştirici etkisiyle iyileşme sürecinin daha hızlı şekilde tamamlanmasını sağlar.

Zerdeçal, boyun fıtığı tedavisinde bir karışım şeklinde tüketilebilir. 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ve bir bardak sütten oluşan karışım beş dakika boyunca düşük ateşte ısıtıldıktan sonra biraz bal eklenir. Soğuması için bir süre beklendikten sonra günde 2 kez tüketildiğinde bir süre sonra rahatsızlıkta ciddi seviyede azalma meydana geldiği görülecektir.

6. Balık ve Balık Yağı

Omega 3, boyun fıtığı ve daha birçok hastalık için önemli ölçüde savunma sağlayan bir yağ asitidir. Omega 3, hücre yenileme konusunda oldukça etkilidir. Hücrelerin yenilenmesi ise hastalıkların önüne geçmek için önem taşır. Boyun fıtığı hastalarında da omega 3 aynı görevi yapar.

Omega 3 bakımından en zengin besin balıktır. Bu aşamada haftada en az 2 kere balık tüketimi faydalı olabilir. Balığın yanı sıra balık yağı tabletleri de boyun fıtığı hastalarına yardımcı olabilir. Bir uzman gözetiminde alacağınız balık yağı tabletleri ile omega 3 takviyesi sağlayabilirsiniz. Balık ve balık yağı tüketimi hastalığı tamamen iyileştirmez fakat tedavi sürecine önemli bir katkı sağlar.

Boyun Fıtığı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boyun fıtığı rahatsızlığına sahip olanların en çok sıkıntı çektiği konulardan biri de boyun fıtığı nedeniyle oluşan ağrılardır. Bu ağrılar zaman zaman şiddetlenip insanın hayatını sürdürmesini zorlaştırabilir. Bu ağrıların önüne geçmek ve ağrıları dindirmek için yukarıda verilen bitkilerin tüketilmesi ya da bu bitkilerin boyun bölgesine sürülmesinin yanı sıra çeşitli yöntemler de vardır.

Boyun fıtığı ağrısının giderilmesinde boyun fıtığına sıcak iyi gelir mi sorusu çokça sorulmakta ve tartışılmaktadır. Boyun fıtığı ağrısında boynun sıcak tutulması uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilir. Bu amaçla boyun bölgesine yün bir atkı sarılması ya da boyun bölgesine sıcak su torbası konulması hastanın ağrısının dinmesi konusunda katkı sağlar.

Boyun fıtığı konusunda sıkça sorulan bir başka soru boyun fıtığına yakı iyi gelir mi sorusudur. Öncelikle bilinmesi gereken yakı bantlarının herhangi bir tedavi edici özelliği olmadığıdır. Vücuda yapışık halde bulundukları zaman dilimi içerisinde, yapışık bulunduğu bölgedeki sinir liflerini etkiler. Bununla birlikte yakının vücuda yapışık bulunduğu sürede ağrı şiddetinde ciddi şekilde azalma yaptığı görülür. Yakının ağrı giderici özelliği olmasına rağmen vücutta yanma etkisi yapar. Özellikle cildi hassas kişilerde bu ağrı zaman zaman çok şiddetli olabilir. Ayrıca yakının ciltte tahriş etkisi olduğu da kullananlar tarafından bir şikayet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boyun fıtığı hastaları, yatarken de oldukça zor anlar yaşar. Boyun fıtığı ağrısının hafiflemesi için uyku pozisyonu da oldukça önemlidir. Yatış pozisyonu, bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Uyku esnasında yan yatılmalı ve özellikle sırt üstü yatmaktan uzak durulmalıdır. Bununla birlikte mümkünse ortopedik yastık ve ortopedik kullanılmalıdır. Ortopedik yastıkların, baş ve boyun kısmını destekleyici ve boynun gergin durmasını engelleyici özelliği olduğundan dolayı uykunun daha verimli bir hal almasını sağlarken ortopedik yataklar da omurganın daha düzgün durmasını sağladığından boynun duruş şekline olumlu yönde katkı yapar.

