Boyun ve dekolte bölgeniz yaza hazır mı?

Dikkat etmemiz gereken noktalar ve ameliyatsız gençleşmenin yollarıyla ilgili Sculpture Polikliniği’nden Dermatolog Dr. Bilge Ateş bilgi verdi. Gıdı oluşumu; boyun cildinde gevşeme, boyun ve dekoltede güneş benleri, et benleri gelişmesi, boyun hattının bozulup düzensizleşmesi, boyun ve dekolte cildinde renk düzensizliği, boyun ve dekolte bölgesindeki çizgilerin derinleşmesi ve sayısının artması olarak kendini göstermeye başlar. Boyun ve dekolte bölgesi ameliyata gerek kalmadan, kısa sürede sonuç veren medikal estetik uygulamalarla pürüzsüz, canlı, dinamik bir görünüm kazanıldığını söyleyen Dermatolog Dr. Bilge Ateş, “Boyun ve dekolte gençleştirmesinde günümüzde sık tercih edilen estetik uygulamaların başında mezoterapi ve ışık dolgusu yöntemleri geliyor. Mezoterapi, boyun ve dekolte bölgesinde güneş ışığından kaynaklanan hasarlanma ve incelme belirtilerini ortadan kaldırıyor. Cildin eski kalitesini kolajen liflerin yeniden üretimini sağlayarak geri getiriyor. Boyun ve dekolte bölgesinde özen gösterilmeme sonucu oluşan kuruma ve yıpranma belirtilerini iyileştiriyor. Çenenin hemen altındaki yağ fazlalığı olan gıdı oluşumunu büyük oranda giderebiliyor. Yağ dokusunu parçalayan ve cildi sıkılaştırabilen özel mezoterapi kokteyllerinin cilde uygulanması ile gıdı ortadan kaldırılıyor. Boyun ve dekolte bölgesindeki cilt yeniden yapılandırılarak, renk düzensizliği gideriliyor, boyun ve dekolte bölgesi ışıldayıp parlıyor. Bu zengin kokteyl içerikleri ile aşağı sarkan ve gevşeyen boyun ve dekoltede genç görünümlü cilt hatlarına tekrar kavuşulur” dedi.

Mezoterapi bütün anti-aging uygulamalar gibi ciltte yaşlanma etkileri henüz tam olarak oturmadan önce yani gevşeme, kırışıklık, sarkma ve gıdı oluşması henüz başlangıç aşamasında iken yapılırsa oldukça etkili gençleştirme başarısı sağlandığını belirten Dr. Bilge Ateş: “18 yaşından sonra özellikle yoğun sigara kullanımı, aşırı güneş banyosu, boyunda yağlanma, nemsiz cilt gibi problemler yaşayan kişilerde mezoterapi önemli bir cilt bakım aracı olmalıdır” dedi. Boyun ve dekolte bölgesindeki derinin göz kapağı derisi gibi ince yapıda olduğu için yaşı ele veren ilk bölge olduğunu belirten ve bu bölgede cildinde gençleşme etkisi sağlanarak kişi daha genç görünme kavuşturulabileceğini söyleyen Dr. Bilge Ateş: “Vücudun en ince kası; kuşak gibi boydan boya gıdı bölgesini kaplar. Bu kas yapısı, yüzün birtakım mimiklerinin desteklenmesinde görevlidir. Gıdı bölgesi, yüzün kilo alıp vermesinden en çok etkilenen yeridir. Kadınlarda yaş, erkeklerde ise kilo problemi gıdı sarkmasına yol açıyor. Gıdı bölgesinde fazla yağ dokusu olduğu durumlarda mezoterapi en etkili yöntemlerden biridir. Son yıllarda uygulanan Revitacare ile mezoterapi etkili sonuçlar vermektedir. Bu uygulamada Revitacare’in iki ürünü kullanılır. Cellucare ve Stechcare. Cellucare; vücuttaki yağ birikintilerini azaltan kafein, mikro besinler ve hyaluronik asit içerir. İçeriğindeki lipolitik etken maddelerle yağları enerji kaynağına çevirir. Depolanan yağları azaltmaya yardımcı olur, mikro dolaşımı ve lenf direnajı destekler, kutanöz dokunun dış görünümünü iyileştirmeye yardımcıdır. Strechcare; cilt sıkılığını sağlamaya ve derideki çatlak izlerini azaltmaya yardımcı olur, hyalüronik asit, DMAE, mikrobesinler ve vitamin B5 içerir. Lifting etkisi ile cilde genç ve taze bir görünüm kazandırır. Cilt yeniden sıkılaşır ve çatlak izleri belirgin bir şekilde azalır. Hastanın durumuna göre 8 – 10 gün aralıklarla 4 – 6 seans uygulanır ve gözle görülür bir etki sağlar. Birinci tedavi seansından itibaren ciltte parlaklık, canlılık göstermeye başlar. Gıdının toparlanmasını ve bölgenin ince bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur” dedi.