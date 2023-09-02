Boyunu 15 cm uzatmak için ameliyat oldu! Operasyonun fiyatı dudak uçuklattı... “Çok pişmanım”

Almanya’da yaşayan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Theresia Fischer, alışılmadık bir estetik prosedürle boyunu uzatmak için bıçak altına yattı. Big Brother yarışma programının Alman versiyonunda yer aldıktan sonra fenomene dönüşen Fischer, eski sevgilisi tarafından kaval kemiği boyunca morluklara neden olan son derece acılı bacak uzatma prodesürü yaptırması için psikolojik baskıya maruz kaldığını itiraf etti.

“ÇOK PİŞMANIM”

Kaval kemiğine yerleştirilen ayarlanabilir teleskopik çubukların yavaş yavaş yukarı doğru döndürülmesiyle boyunun 15 cm uzatıldığını dile getiren fenomen isim, “Olmaması gereken bir operasyona rıza gösterdiğim için utanıyorum. Daha önce estetik operasyonlara ihtiyaç duymadım çünkü hep vücudumdan memnundum. Çok pişmanım. Son derece acı dolu günler yaşadım” dedi.