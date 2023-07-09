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  4. Boz ayının yaban keçisini avladığı anları saniye saniye kaydetti

Boz ayının yaban keçisini avladığı anları saniye saniye kaydetti

09.07.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde, bir boz ayının yaban keçisini avladığı anlar anbean kayda alındı. Kayıtta belgeselleri aratmayan görüntüler oluştu.

Ülkemizde vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde bir boz ayının yaban keçisi avı gerçekleştirdiği gözlemlendi. Bu olağanüstü av anı ülkemiz yaban hayatı adına büyük heyecan uyandırırken, belgeselleri aratmayan görüntüler kayda alındı.

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