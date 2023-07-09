Boz ayının yaban keçisini avladığı anları saniye saniye kaydetti

Ülkemizde vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde bir boz ayının yaban keçisi avı gerçekleştirdiği gözlemlendi. Bu olağanüstü av anı ülkemiz yaban hayatı adına büyük heyecan uyandırırken, belgeselleri aratmayan görüntüler kayda alındı.
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