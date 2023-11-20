Bozcaada’ya nasıl gidilir? Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar?

Bozcaada gezilecekler yerler yönünden de bir hayli zengindir. Bünyesinde çok sayıda tarihi yapı ve doğal güzellik alanı barındıran ada, pek çok kişi için adeta cennet gibidir. Dört mevsimde ziyaret edilebilen bölgelerden biri olan adada Haziran ayının başından Ekim ayının ortasına kadar denize girme fırsatı da bulunmaktadır. Ayrıca ada, köye sahip olan tek bölge olarak göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizin üçüncü büyük adası olma özelliğini elinde taşımaktadır.

Bozcaada’ya nasıl gidilir?

Çanakkale Boğazı’nın giriş kısmına oldukça yakın bir konumda yer alan Bozcaada’ya gitmek için birden fazla ulaşım alternatifi mevcuttur. Bu ulaşım seçeneklerinden biri araba, bir diğeri otobüs bir diğeri uçak ve bir diğer ulaşım seçeneği ise deniz yoludur. Arabayla gelmeyi planlayanlar navigasyon hizmetinden faydalanarak kolay bir şekilde ulaşımı gerçekleştirebilir.

Şehirlerarası otobüsle ulaşımda ise pek çok şehirden özellikle yaz döneminde Geyikli iskelesine kadar varış sağlanabilmesi mümkündür. Hava yolu ile ulaşım seçeneğinde ise Çanakkale şehrinde bulunan havalimanı varış noktası olarak kabul edilir. Havalimanından sonra ise taksiyle ya da diğer ulaşım araçlarıyla Geyikli iskelesine geçildikten sonra buradan feribotlarla adaya ulaşım sağlanabilir.

İstanbul’dan Bozcaada’ya nasıl gidilir?

İstanbul’dan Bozcaada’ya gitmek için en uygun ulaşım alternatifleri kara yolu, hava yolu ya da deniz yoludur. Kara yolu ulaşım alternatifleri arasında özel araç ve şehirlerarası otobüsler yer almaktadır. Özel araçla gelmeyi planlayanlar Çanakkale Boğazı’na geldikten sonra burayı geçmek için yeni hizmet veren köprüyü kullanabilir. Geyikli iskelesine varış sağlandıktan sonra ise buradan arabalı feribot ile Bozcaada’ya geçiş yapılabilir.

Şehirlerarası otobüs veya uçak seçeneğini seçen ziyaretçiler ise otobüs terminali ya da havaalanına geldikten sonra Geyikli iskelesine giden servis araçlarına veya taksiye binebilir. İskeleye varış sağlandıktan sonra da Geyikli Bozcaada feribotuna binerek, adaya ulaşım sağlanabilir.

Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar?

Geyikli – Bozcaada arası yaz kış demeden feribot seferleri yapılmaktadır. Geyikli Bozcaada feribot ücreti araçlı geçişlerde farklı araçsız geçişlerde farklıdır. Buna göre araçsız geçişlerde kişi başı 50 TL şeklindedir. Arabayla geçişlerde ise hem gidiş hem de dönüş olmak üzere 550 TL şeklindedir. Yolculuk süresi ise yaklaşık olarak yarım saat kadar sürmektedir.





