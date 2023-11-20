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Ankara Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir? Ankara Şehir Hastanesi otobüs ve ulaşım bilgileri

18.11.2023 20:13 | Son Güncelleme:
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Ülkemizin birçok noktasında birbirinden farklı özellikleriyle öne çıkan hastane bulunmaktadır. Kimi hastaneler devlet hastanesi olarak adlandırılırken kimileri ise özel olarak adlandırılmaktadır. Ankara Şehir Hastanesi de bu önemli hastaneler arasında yer almaktadır. Hem Ankara şehrimizin hem de ülkemizin ikinci büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Ankara Şehir Hastanesi, bütün sağlık bölümlerinin olduğu bir hastanedir. Peki, Ankara Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Ankara Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir? Ankara Şehir Hastanesi otobüs ve ulaşım bilgileri

Ankara Şehir Hastanesi, isminden de belli olduğu üzere Ankara şehrimizde bulunan ve 2019 senesinde açılan önemli bir hastanedir. Ülkemizin ikinci, dünyanın ise üçüncü büyük hastanesi olma niteliğine sahip olan bu hastane yaklaşık olarak 3 bin 704 yatak kapasitesi ile öne çıkmaktadır. 180 dekarlık bir alan üzerine konumlanan hastane, bünyesinde çok sayıda sağlık birimi barındırır. Ayrıca hastane içerisinde görev alan çok sayıda cerrah, akademisyen, sağlık çalışanı ve idari çalışanı da vardır.

Ankara Şehir Hastanesi nerede?

Ankara Şehir Hastanesi, adından da anlaşılabileceği gibi Ankara şehrimizde yer alan ve hizmet veren bir şehir hastanesidir. Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı Üniversiteler Mahallesi’nde konumlanan hastane, son dört senedir aktif olarak sağlık hizmeti vermektedir. Hastane içerisinde 1500’den fazla tek yatağa sahip hasta odası, 130’dan fazla ameliyathane, 700 yoğun bakım ünitesi, 900’dan fazla poliklinik, 700’den fazla çift yatağa sahip hasta odası ile 80’den fazla özel hasta odası mevcuttur. Bunlara ek olarak ambulans helikopterlere de sahip olan hastane, tam güç hizmet verdiğinde 30 bine yakın hastaya bakabilmektedir.

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Ankara Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Ankara Şehir Hastanesi otobüs ve ulaşım bilgileri, buraya gelecek kişiler için oldukça önemli bir konudur. Bu hastaneye ulaşım için birçok farklı alternatif bulunmaktadır. Bu ulaşım alternatifleri arasında metro, otobüs, dolmuş gibi seçenekler mevcuttur. Ankara’nın Ulus semtinden, tren garından ya da Kızılay Güvenpark bölgesinden gelecek olanlar, şehir hastanesine hareket eden dolmuşları tercih edebilir. Bu ulaşım seçenekleri dışında AŞTİ Otobüs Gar’ından şehir hastanesine giden metro ulaşım alternatifi de değerlendirebilmek mümkündür. Toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi hizmetlerinden de faydalanılabilinir.

Kızılay'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen kişiler metro ve dolmuşları kullanabilir. Ankara Metrosu'nda Koru istikametine giden metroda "Bilkent" ya da "Tarım Bakanlığı Danıştay" istasyonunda inip yürüyebilir ya da ringlere binebilirsiniz. Bunun dışında Eskişehir Yolu dolmuşları ile de Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmektedir. Bazı Eskişehir Yolu dolmuşları Şehir Hastanesi'nin içine girmekte.

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Ankara Şehir Hastanesi otobüs seferleri

Ankara Şehir Hastanesi’ne gitmek isteyenler için bir başka seçenek ise şehir içi otobüslerdir. Bunun için birden fazla otobüs hattı hizmet vermektedir:

  • 339 numaralı Ego Natoyolu ile Anatolium AVM arası sefer yapan özel halk otobüsleri ile doğrudan Ankara şehir hastanesine gitmek mümkündür.
  • 419 numaralı Ego Keçiören ile Aktepe arası sefer yapan özel halk otobüsü de hastaneye ulaşmak için bir başka ulaşım seçeneğidir.
  • Son otobüs hattı olarak ise 112 numaralı Ulus ile Kızılay arası sefer yapan halk otobüsleri karşımıza çıkmaktadır.
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