Bozcaada'da su alınca karaya oturtulan gemi yüzdürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, baş tarafından su aldığının tespit edilmesi üzerine kaptanı tarafından karaya oturtulan gemi yüzdürüldü.

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Yalova'ya gittiği sırada, Bozcaada Tuzburun Koyu'nda baş tarafından su aldığı tespit edilen ve gemi kaptanı tarafından baştankara olarak tabir edilen yöntemle Ayana Koyu'nda karaya oturtulan, 41 metre uzunluğunda, kum ve çakıl temizleme özelliğindeki "Kanuni D.S" isimli gemiyi kurtarma çalışması tamamlandı.

Büyük bölümü batık haldeki gemi, personeli tarafından karaya oturduğu yerden kurtarıldı.

Mürettebatı 8 kişiden oluşan ve Ayana Koyu'nda demirleyen geminin personeli, gerekli yasal işlemler için beklemeye başladı.

"Kanuni D.S", su altı kontrollerinin tamamlanmasının ardından Yalova'ya hareket edecek.

