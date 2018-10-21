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Bozuk paranın turşusunu kurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir antikacı, yastık altında saklanan paralarının ortaya çıkarılması için tarihi bozuk paralarla turşu hazırladı. Kahramanmaraş’ta bu yıl 5.’si düzenlenen kitap fuarı alanında stant açan Cihan Altıgöz, yakın arkadaşlarıyla birlikte bozuk paralardan kışlık turşu kurdu.

Bozuk paralardan turşu yapan Antikacı Altıgöz, şunları kaydetti:“Tarihte yok olmaya yüz tutmuş her türlü malzemeyi tekrar kurtarıp hayata döndürmek için aracıyım. Bunu da severek yapıyorum. Daha önce hobi olarak yapıyorum şimdi işe dönüştü.

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'Ekonomimizin canlanması için'

'Ekonomimizin canlanması için'
Geçmişe sahip çıkmaya çalışıyorum. Paranın turşusunu kurmamın sebebi ise, insanların yastık altında paralarını saklıyorlar, biriktiriyorlar.
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Ama bir süre sonra para pul oluyor, her türlü değerini kaybediyor.
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Ekonomimizin canlanması için yastık altında bulunan paraların çıkarılması ve ekonomiye kazandırılmasını istiyorum.
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Halk şaşkın şekilde turşusu kurulmuş kavanozdaki paralara baktı.
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Anahtar Kelimeler:
Bozuk Para Antikacı Kahramanmaraş

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