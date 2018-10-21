Bozuk paranın turşusunu kurdu

Bozuk paralardan turşu yapan Antikacı Altıgöz, şunları kaydetti:“Tarihte yok olmaya yüz tutmuş her türlü malzemeyi tekrar kurtarıp hayata döndürmek için aracıyım. Bunu da severek yapıyorum. Daha önce hobi olarak yapıyorum şimdi işe dönüştü.
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