Bozuk paranın turşusunu kurdu

Bozuk paralardan turşu yapan Antikacı Altıgöz, şunları kaydetti:“Tarihte yok olmaya yüz tutmuş her türlü malzemeyi tekrar kurtarıp hayata döndürmek için aracıyım. Bunu da severek yapıyorum. Daha önce hobi olarak yapıyorum şimdi işe dönüştü.