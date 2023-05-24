HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brexit'in İngiltere'ye faturası çıkarıldı! Gıda fiyatları yüzde 25 arttı

Brexit'in İngiltere'ye faturası çıkarıldı! Gıda fiyatları yüzde 25 arttı

24.05.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brexit'in İngiltere'nin gıda enflasyonunun yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açtığı ve hane halkının gıda faturasında Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturduğu hesaplandı.

Brexit'in İngiltere'ye faturası çıkarıldı! Gıda fiyatları yüzde 25 arttı

Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu.

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Ekonomik Performans Merkezinin raporuna göre, Aralık 2019 ile Mart 2023 arasında gıda fiyatları yüzde 25 arttı.

İngiltere'de gıda enflasyonu martta yüzde 19,2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, nisanda kısıtlı şekilde yavaşlama göstererek yüzde 19,1'e geriledi.

Brexit'in yaşanmaması durumunda ise gıda enflasyonunun yüzde 30 daha düşük olacağı hesaplandı.

Brexit öncesinde gıda fiyatları Avrupa Birliği (AB) ile benzer eğilimde bulunurken, Brexit sonrasında gıda fiyatlarında başlayan artış 2023'te de devam etti.

Brexit sonrası ortaya çıkan ticari engeller, AB'den ithal edilen gıda ürünleri için İngiltere'de hane halkına Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyete neden oldu.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye indi, gıda enflasyonu yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etti.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gıda fiyatlarının hala hızla yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede." ifadesini kullanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklamaBeyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!
Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!Erdoğan bu desteği karşılıksız bırakmaz!
Anahtar Kelimeler:
brexit İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!

'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

Transparan büstiyeriyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Transparan büstiyeriyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

İlginizi Çekebilir

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.