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Brezilya'da belediye meclisi üyesinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Rio de Janeiro Belediye Meclisinin kadın üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Meclisinin kadın üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco'nun geçen yıl mart ayında silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkilileri, Franco ve şoförü Anderson Pedro Gomes'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yetkililer, gözaltına alınanların eski polis memurları olduğunu belirtti.

Marielle Franco ve şoförü Anderson Pedro Gomes, 14 Mart'ta Estacio Mahallesi'nde otomobilin içinde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüştü. Franco, Rio de Janerio'daki polis şiddetini ve kentteki güvenlik hizmetlerinin orduya devredilmesini eleştiriyordu.

Franco'nun öldürülmesinin ardından Rio de Janeiro'da binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye Meclisi brezilya Marielle Franco

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