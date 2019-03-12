Brezilya'da belediye meclisi üyesinin öldürülmesi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Rio de Janeiro Belediye Meclisinin kadın üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco'nun geçen yıl mart ayında silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkilileri, Franco ve şoförü Anderson Pedro Gomes'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yetkililer, gözaltına alınanların eski polis memurları olduğunu belirtti.

Marielle Franco ve şoförü Anderson Pedro Gomes, 14 Mart'ta Estacio Mahallesi'nde otomobilin içinde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüştü. Franco, Rio de Janerio'daki polis şiddetini ve kentteki güvenlik hizmetlerinin orduya devredilmesini eleştiriyordu.

Franco'nun öldürülmesinin ardından Rio de Janeiro'da binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenlemişti.

