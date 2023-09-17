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  4. Britney Spears iç çamaşırlı pozla isyan etti! Hesabını kapadı

Britney Spears iç çamaşırlı pozla isyan etti! Hesabını kapadı

17.09.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, hayranlarının iyi dilekleriyle bile olsa üzerinde baskı kurduğunu söyleyerek Instagram hesabını bir kez daha kapattı. Ancak şarkıcı bundan önce iç çamaşırlı pozunu paylaşmadan da duramadı.

Britney Spears, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmüyor. Sam Asghari'den boşanma sürecinde olan ve çıplak pozlarıyla dikkat çeken Spears sinirlendi.

41 yaşındaki pop yıldızı, son dönemlerde çok aktif kullandığı Instagram hesabından cuma akşamı bir paylaşım yaptı. Toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade etti.

Spears'ın mesajına iç çamaşırlarıyla poz verdiği yeni fotoğraflar eşlik etti. Mesajı, toplum içinde kendisine yaklaşılması konusunda nasıl hissettiğini ortaya koydu.

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Spears, “İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?" ifadesini kullandı.

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