Bronşları tertemiz yapıyor! Akciğer detoksu için en başarılı doğal tarifler...

Hazırlanışı: Akciğerleri temizleyen bu kürü hazırlamak çok kolay! Başlangıç olarak elmayı yıkayın ve kabuklarını soymadan dörde bölün. Çekirdeklerini temizledikten sonra bir tencerenin içine katın. Diğer malzemeleri de ekleyip üzerine su ilave edin ve 5 dakika kaynatın. Doğal tarifiniz hazır! Yeşil elma kürünü 2,5 ay boyunca her sabah ve akşam tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu sayede nefes alışverişinizin bile değiştiğini fark edeceksiniz.

Akciğer detoksu , hava kirliliği ve sigara tüketimi gibi faktörler sebebiyle bronşlarda biriken toksinleri temizleyerek vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu sayede akciğerler rahatlar, nefes alıp vermek kolaylaşır ve kişilerin yaşam kalitesi artar. Siz de akciğerleriniz üzerindeki yükü azaltmanın doğal yollarını arıyorsanız çeşitli bitkilerin karışımıyla hazırlanan detoksları deneyebilirsiniz.

Malzemeler: 5 adet keçiboynuzu, 1 litre su

Hazırlanışı: Özellikle sigara içiyorsanız bu kürü mutlaka deneyin! Bu kolay tarifi hazırlamak için keçiboynuzlarını yıkayın ve elinizle küçük parçalar haline getirin. Elde ettiğiniz parçaları kaynar suyun içine atın ve yaklaşık 5 dakika kaynatın. Hazırladığınız kürü soğuduktan sonra süzün ve bir kavanozun ya da sürahinin içine koyun. Bir ay boyunca sabah akşam bu çayı tükettiğinizde bronşlarınız temizlenecektir.

TERE ÇAYI

Malzemeler: 15 adet tere, 2 bardak su

Hazırlanışı: 5 günden fazla tüketilmesi önerilmeyen bu çayı hazırlamak da en az diğer detoks tarifleri kadar kolay! Bir tencerenin içinde suyu kaynatın ve içine tereleri atarak 3 dakika daha ocakta bekletin. Ardından çayı süzün ve bir kavanoza koyun. Akciğerleri temizleyen bu çayı sabahları aç karnına veya yemeklerden 2 saat sonra içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca aralıksız uyguladığınızda akciğerlerinizin rahatladığını fark edeceksiniz.

SARIMSAK ÇAYI

Malzemeler: 2 diş dövülmüş sarımsak, 1 kök zencefil, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı bal