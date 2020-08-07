Bronşları tertemiz yapıyor! Akciğer detoksu için en başarılı doğal tarifler...

Akciğer detoksu, hava kirliliği ve sigara tüketimi gibi faktörler sebebiyle bronşlarda biriken toksinleri temizleyerek vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu sayede akciğerler rahatlar, nefes alıp vermek kolaylaşır ve kişilerin yaşam kalitesi artar. Siz de akciğerleriniz üzerindeki yükü azaltmanın doğal yollarını arıyorsanız çeşitli bitkilerin karışımıyla hazırlanan detoksları deneyebilirsiniz.
BRONŞLARI TEMİZLEYEN AKCİĞER DETOKSU İÇİN DOĞAL TARİFLER
YEŞİL ELMA KÜRÜ
Malzemeler: 3 adet yeşil elma, 5 adet karanfil, 1 kök zencefil, 1 kök zerdeçal, 2 adet çubuk tarçın
Hazırlanışı: Akciğerleri temizleyen bu kürü hazırlamak çok kolay! Başlangıç olarak elmayı yıkayın ve kabuklarını soymadan dörde bölün. Çekirdeklerini temizledikten sonra bir tencerenin içine katın. Diğer malzemeleri de ekleyip üzerine su ilave edin ve 5 dakika kaynatın. Doğal tarifiniz hazır! Yeşil elma kürünü 2,5 ay boyunca her sabah ve akşam tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu sayede nefes alışverişinizin bile değiştiğini fark edeceksiniz.
KEÇİBOYNUZU KÜRÜ
Malzemeler: 5 adet keçiboynuzu, 1 litre su
Hazırlanışı: Özellikle sigara içiyorsanız bu kürü mutlaka deneyin! Bu kolay tarifi hazırlamak için keçiboynuzlarını yıkayın ve elinizle küçük parçalar haline getirin. Elde ettiğiniz parçaları kaynar suyun içine atın ve yaklaşık 5 dakika kaynatın. Hazırladığınız kürü soğuduktan sonra süzün ve bir kavanozun ya da sürahinin içine koyun. Bir ay boyunca sabah akşam bu çayı tükettiğinizde bronşlarınız temizlenecektir.
TERE ÇAYI
Malzemeler: 15 adet tere, 2 bardak su
Hazırlanışı: 5 günden fazla tüketilmesi önerilmeyen bu çayı hazırlamak da en az diğer detoks tarifleri kadar kolay! Bir tencerenin içinde suyu kaynatın ve içine tereleri atarak 3 dakika daha ocakta bekletin. Ardından çayı süzün ve bir kavanoza koyun. Akciğerleri temizleyen bu çayı sabahları aç karnına veya yemeklerden 2 saat sonra içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca aralıksız uyguladığınızda akciğerlerinizin rahatladığını fark edeceksiniz.
SARIMSAK ÇAYI
Malzemeler: 2 diş dövülmüş sarımsak, 1 kök zencefil, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı: Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, çay olarak tüketildiğinde akciğerlere çok iyi geliyor! Bu faydalı detoksu hazırlamak için öncelikle zencefili dilimleyin ve bir bardak suda 6 dakika kaynatın. Ardından, suyunu bir kabın içine boşaltın ve üzerine sarımsak ile limonun suyunu ekleyin. Hazırladığınız karışım ılık bir hale geldikten sonra çayı süzün ve içine bal ilave ederek karıştırın. Sabah akşam aç karnına içilen bir fincan sarımsak çayı, bronşları temizlemesinin yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olur.
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