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Bruce Willis’in eşinden anlamlı mesaj! “Başarıları hiçbir zaman unutulmayacak”

19.07.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afazi hastalığına yakalandıktan sonra oyunculuk kariyerini noktalamak zorunda kalan ünlü oyuncu Bruce Wills, eşi Emma Hemming’in paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Demans teşhisi konulan Willis’in eşi Hemming, oyuncunun ünlü aksiyon filmi Zor Ölüm’ün 35. yılına özel bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Bruce Willis, geçtiğimiz yıl yakalandığı hastalık nedeniyle oyunculuk kariyerine son vermek zorunda kalmıştı. 67 yaşındaki Bruce Willis'a frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtilmişti. Hastalığı nedeniyle bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Wills’in eşi Hemming usta oyuncuyu sosyal medyadan paylaşarak “Başarıları hiçbir zaman unutulmayacak” notunu ekledi.

“ONUNLA GURUR DUYUYORUZ”

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2018 yılında kızlarıyla birlikte Fox Stüdyoları’nı ziyaret ettikleri sırada çekilen bir videolarını paylaşan Hemming gönderisine “2018 yılında kızlarımız Mabel ve Evelyn'i babalarının duvar resmini ve film arşivlerini görmeye Fox stüdyolarına gitmiştik. Dev duvar resmi, Zor Ölüm'ün 25. yılına özel hazırlanmıştı. Bugün Zor Ölüm'ün 35. yılı. Bruce'un kariyerinde başardıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Onunla gurur duyuyoruz" notunu düştü.

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