Bruce Willis’in eşinden anlamlı mesaj! “Başarıları hiçbir zaman unutulmayacak”

Ünlü oyuncu Bruce Willis, geçtiğimiz yıl yakalandığı hastalık nedeniyle oyunculuk kariyerine son vermek zorunda kalmıştı. 67 yaşındaki Bruce Willis'a frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtilmişti. Hastalığı nedeniyle bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Wills’in eşi Hemming usta oyuncuyu sosyal medyadan paylaşarak “Başarıları hiçbir zaman unutulmayacak” notunu ekledi.

“ONUNLA GURUR DUYUYORUZ”

2018 yılında kızlarıyla birlikte Fox Stüdyoları’nı ziyaret ettikleri sırada çekilen bir videolarını paylaşan Hemming gönderisine “2018 yılında kızlarımız Mabel ve Evelyn'i babalarının duvar resmini ve film arşivlerini görmeye Fox stüdyolarına gitmiştik. Dev duvar resmi, Zor Ölüm'ün 25. yılına özel hazırlanmıştı. Bugün Zor Ölüm'ün 35. yılı. Bruce'un kariyerinde başardıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Onunla gurur duyuyoruz" notunu düştü.