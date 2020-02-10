Brunei Prensi Abdul Mateen fenomenlere taş çıkartıyor

Ailesinin toplam mal varlığının 20 milyardan fazla olduğu belirtilen Mateen, İngiltere Askeri Akademisi’nde Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.

En iyi okullarda eğitim gören Prens Mateen, 3 yıl ülkesi için askerlik yaptıktan sonra uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda yer aldı. En son askeri RAF pilotu olarak nitelendirildi ve bir RAF Kanat Rozeti ile ödüllendirildi.

Brunei Prensi Mateen Instagram'ın da popüler isimlerinden. Öyle ki Prens Mateen'in Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.