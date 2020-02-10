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  4. Brunei Prensi Abdul Mateen fenomenlere taş çıkartıyor

Brunei Prensi Abdul Mateen fenomenlere taş çıkartıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 10.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın onuncu çocuğu ve dördüncü oğlu olan Brunei Prensi Mateen dünyanın en gözde bekarları arasında yer alıyor. 27 yaşındaki Prens Mateen'i, kraliyet ailesi üyesi olmasının yanı sıra bu denli gözde yapansa gördüğü eğitim, yetenekleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar.

Ailesinin toplam mal varlığının 20 milyardan fazla olduğu belirtilen Mateen, İngiltere Askeri Akademisi’nde Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.

En iyi okullarda eğitim gören Prens Mateen, 3 yıl ülkesi için askerlik yaptıktan sonra uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda yer aldı. En son askeri RAF pilotu olarak nitelendirildi ve bir RAF Kanat Rozeti ile ödüllendirildi.

Brunei Prensi Mateen Instagram'ın da popüler isimlerinden. Öyle ki Prens Mateen'in Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Dünyanın en gözde bekarları arasında yer alıyor

27 yaşındaki Brunei Prensi Abdul Mateen Instagram'da yaptığı paylaşımlarla son dönemin en gözde bekarlarından biri haline geldi.
Öyle ki İngiltere Prensi Harry’nin Meghan Markle'la evlenmesinin ardından dünyanın en gözde damat adayı olarak gösterilen ikinci sırada olan Brunei Prensi Abdul Mateen, yetenekleriyle ilk sıradaki Dubai Prensi Fazza'yla yarışıyor.
Ailesinin toplam mal varlığının 20 milyar olduğu belirtilen Mateen, İngiltere Askeri Akademisi’nde Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.
Mateen, 3 yıl ülkesi için askerlik yaptıktan sonra uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda yer aldı.
Instagram'a koyduğu fotoğraflarla dikkat çeken Mateen paylaşımlarıyla sosyal medya fenomenlerine taş çıkartıyor.
Aslanlara olan özel ilgisiyle de dikkat çeken Mateen, boks yapmayı ve ata binmeyi çok seviyor.

PEKİ BRUNEI NEREDE?

PEKİ BRUNEI NEREDE?
Son zamanlarda Prens Mateen ile gündeme gelen Brunei ya da resmî adıyla Brunei Barış Ülkesi Devleti, Brunei Darü's-Selam Devleti Güneydoğu Asya'da Borneo adasında yer alan sultanlık.
Ülkenin tek komşusu Malezya. Başkenti Bandar Seri Begavan olan Brunei, İslami monarşi ile yönetiliyor. Ülkenin resmi dili ise Malayca.
Ülkenin gelir kaynaklarının başında doğalgaz ve petrol geliyor.
Dünyanın en zengin isimleri arasında Prens Abdul Mateen'in babası Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Brunei Prensi Mateen prens Abdul Mateen

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