Bu 10 pratik öneri hayatınızı kolaylaştıracak

İşte çamaşırları hızlı ve basit bir süreç haline getirecek öneriler listesi...

Bu ipuçları sayesinde çamaşırlarınız bahar gibi taze ve parlak olacak

1 / 10 Çamaşır makinesini temizlemek için gargara kullanın Çamaşır makinelerinin, olması gereken seviyede çalışmasına devam etmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Satın alabileceğiniz özel deterjanlar vardır, ancak normal ağız gargaralarını da kullanabilirsiniz. Deterjanı koyduğunuz hazneye yarım bardak gargara koyun ve makineyi çalıştırın. Mantar, küf ve zararlı bakterilerden kurtulacaksınz.

2 / 10 Giysilerinizi beyazlatmak için aspirin kullanın Pek çok kişi, sıklıkla ortaya çıkan sarı ter lekeleri nedeniyle beyaz kıyafetlerden kaçınır. Bunu çözmenin ise kolay bir yolu var! Birkaç aspirin hapını makinenizin içine atın. İçeriğindeki salisilik asit beyazlarınızın kar gibi beyazlamasına yardımcı olacaktır.

3 / 10 Çeken kıyafetlerinizi uzatmak için bebek şampuanı kullanın Bu sıra dışı gelebilir, ancak bebek şampuanı veya saç kremi büzülmüş giysilerinizi orijinal boyutlarına geri döndürebilir. Ilık su içine bir miktar saç kremi ya da bebek şampuanı ekleyin. 10-15 dakika bekletin. Ardından bir havlu ile fazla suyunu alın ve tamamen kurumasını sağlamak için yatay olarak kurutun. Kıyafetlerinizin orjinal boyutuna geldiğini göreceksiniz.

4 / 10 Giysilerinizi renklerine göre ayırmayın Giysilerinizi renklerine göre ayırmayın - bunları kumaşın yoğunluğuna göre sıralayın. Ağır kumaşlar hafif olanlardan daha fazla su emer. Bu nedenle çamaşırlarınız farklı bir oranda yıkanır ve karışık yıkama ince elyaftan yapılmış çamaşırlara zarar verir. Ama 2 istisnayı hatırlamalısınız: Beyaz kıyafetler her zaman ayrı yıkanır. Sıcaklık ise çok yüksek olmamalı çünkü farklı renklerdeki giysiler renk doygunluklarını kaybedebilir.

5 / 10 Birkaç alüminyum folyo topunu makineye koyun Giysilerinizin elektriklenmemesi için çamaşır makinesi içine birkaç alüminyum folyo topu yerleştini. Bunlar statik elektriği emecekler.

6 / 10 Makyaj lekelerini çıkarmak için tıraş kremi kullanın Bu ipucunu öğrendikten sonra makyaj lekesini çıkarmak imkansız olmayacak. Makyaj lekesi üzerine tıraş kremini sıkın ve çamaşırlarınızı her zamanki gibi yıkayın.

7 / 10 Şapkanızı bulaşık makinesinde yıkayın Garip gelebilir ama işe yaradığını göreceksiniz. Şapkanızın şeklini kaybetmediğinden emin olmak için, çamaşır makinesinde yıkamayın. Çözüm basit. Bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Bulaşık makinesinin üst rafına koyun ve yıkayın.

8 / 10 Kirli çorapları yıkamak için soğuk su kullanın Çoraptaki kiri (ter gibi) çıkarmak için sıcak su uygularsanız kirlerden kurtulamadığınızı görebilirsiniz. Soğuk suda yıkarsanız kirlerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

9 / 10 İnatçı lekeleri bir saç kurutma makinesi ile temizleyin Çim, toprak ya da meyve suyu gibi lekelerden kurtulmak için, çamaşır makinesinde yıkamadan önce saç kurutma makinesiyle ısıtabilirsiniz. Lekeyi ısıtmak, deterjan bileşenlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olacaktır.