Bu 5 egzersiz vücut ağrılarınızı bitirecek! İşte mucizevi etki gösteren hareketler...

Uzun yıllar boyunca kronik ağrıyı tedavi etmek için hareketsiz dinlenme önerilirdi. Bunun aksine son çalışmalar, artık egzersiz yapmanın kronik ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ağrılarınız dayanılmaz ise elbette bir doktora görünmelisiniz ama basit ağrılar için evde yapabileceğiniz 5 egzersiz önerimize mutlaka göz atın.
Bu pozisyon, üst ve alt sırt ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur.
Yere diz çökün ve topuklarınızın üstüne oturun.
Dizlerinizi birbirinden ayırın ve yere doğru uzanın.
Başınız kollarınızın arasında olacak şekilde tutun.
Kollarınızı olabildiğince yavaşça öne doğru uzatın ve bu pozisyonda 15 saniyeye kadar kalın.
El bileğindeki ağrının birçok nedeni olabilir, özellikle bütün gün bilgisayar kullanıyorsanız zaman zaman bu ağrıyı çekersiniz. Bu egzersizi şu şekilde yapabilirsiniz.
Her iki elinizi de yumruk haline getirin.
Yumruk haline getirdiğiniz ellerinizi öne doğru uzatın ve bileklerinizden kıvırarak havada daireler yapın.
Her iki bileği tek tek 10 kez sağa doğru ve 10 kez sola doğru dairesel olarak döndürün.
Püf noktası; bu hareketleri yaparken ön kollarınızı düz tutmanız.
Göğüs kaslarınız ağrıyorsa kolay bir esneme hareketine ne dersiniz?
Ellerinizi başınızın arkasına yerleştirin, dirseklerinizi kanat gibi dışarıda tutun.
Dirseklerinizi arkaya doğru esnetin ve 30 saniye tutun.
Ardından dirseklerinizi tekrar eski pozisyonuna getirin.
Bunu yaparken doğru şekilde nefes almayı unutmayın.
Klasik sırt güçlendirici egzersizlerden biri de, bel ve karın kaslarınızı güçlendirecek crunch egzersi. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz bu egzersiz için ihtiyacınız olan şey, sadece bir mat.
Yere sırtüstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı zemine sağlam basın.
Elleriniz başınızın arkasında veya kollar göğsünüzün üzerinde çapraz konumdayken omuzlarınızı yerden kaldırın, bunu yaparken nefes alın.
Bir saniye bekleyip kontrollü bir şekilde vücudunuzu yere indirin.
Bu hareketi 8-12 kez yapabilirsiniz.
Köprü, sırt ağrısı çekenler için uygun bir egzersiz. Bu egzersiz sırt kaslarınızı güçlendirir.
Bunun için sırtınızı yere yaslayın.
Dizlerinizi topuklarınız yere değecek şekilde kıvırın.
Topuklarınızı yere sabitleyin.
Omuzlarınız, kalçalarınız ve dizleriniz tek ve düz bir çizgi oluşturana kadar kalçalarınızı yukarı kaldırın.
10 saniye kadar bu konumda bekleyin, yavaşça kalçalarınızı yere indirin ve yaklaşık 10 saniye dinlenin.
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