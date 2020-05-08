Bu 5 egzersiz vücut ağrılarınızı bitirecek! İşte mucizevi etki gösteren hareketler...

Uzun yıllar boyunca kronik ağrıyı tedavi etmek için hareketsiz dinlenme önerilirdi. Bunun aksine son çalışmalar, artık egzersiz yapmanın kronik ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ağrılarınız dayanılmaz ise elbette bir doktora görünmelisiniz ama basit ağrılar için evde yapabileceğiniz 5 egzersiz önerimize mutlaka göz atın.

1. BEL AĞRISINA İYİ GELECEK BASİT BİR YOGA POZİSYONU

Bu pozisyon, üst ve alt sırt ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur.

Yere diz çökün ve topuklarınızın üstüne oturun.

Dizlerinizi birbirinden ayırın ve yere doğru uzanın.

Başınız kollarınızın arasında olacak şekilde tutun.

Kollarınızı olabildiğince yavaşça öne doğru uzatın ve bu pozisyonda 15 saniyeye kadar kalın.

2. BİLEK AĞRISI İÇİN ÇOK BASİT BİR EGZERSİZ

El bileğindeki ağrının birçok nedeni olabilir, özellikle bütün gün bilgisayar kullanıyorsanız zaman zaman bu ağrıyı çekersiniz. Bu egzersizi şu şekilde yapabilirsiniz.

Her iki elinizi de yumruk haline getirin.

Yumruk haline getirdiğiniz ellerinizi öne doğru uzatın ve bileklerinizden kıvırarak havada daireler yapın.

Her iki bileği tek tek 10 kez sağa doğru ve 10 kez sola doğru dairesel olarak döndürün.

Püf noktası; bu hareketleri yaparken ön kollarınızı düz tutmanız.