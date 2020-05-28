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Bu 8 sarılma türü ilişkinize ışık tutacak! Hepsinin bir anlamı var

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her insan duygularını kolayca sözlü olarak ifade edemez. Neyse ki, beden dili yardımcı olabilir. Sarılmalarınızın ilişkiniz hakkında size neler söyleyebileceğini bilmek ister misiniz? Okumaya devam edin.

Sözlü ve yazılı iletişim, iletişim şekillerinin asıl yolu gibi görünse de, kimi zaman sözcüklerin yetemediği anda en etkili yollardan birisi hiç şüphesiz sarılmak. Rahatlatıcı sarılmak, kimi zaman iletişim kurmanın en kolay yolu olarak görülüyor.

Bununla birlikte aşk hormonu olarak da bilinen Oksitosin, ilişkileri sağlamlaştıran, stresi azaltan, sosyal yetenekleri geliştiren ve daha pek güzel duyguların ortaya çıkmasına sağlayan harikulade bir hormon türü. Sarıldığınız zaman ise işte tam olarak bu hormonu salgılamaya başlıyorsunuz ve ardından kendinizi daha iyi ve daha mutlu hissediyorsunuz.

Peki sarılmanın ilişkiniz hakkında neler söyleyebileceğini biliyor musunuz? İşte başlıyoruz.

Bu 8 sarılma türü ilişkinize ışık tutacak! Hepsinin bir anlamı var

ARKADAN SARILMAK

ARKADAN SARILMAK
Arkadan gelen güçlü bir kucaklama, sevgilinzin sizi tüm zorluklardan korumaya hazır olduğunu ve sorumluluktan korkmadığını gösteriyor. O gerçek bir şövalye ve onun yanında kendinizi kesinlikle güvende hissedeceksiniz.

BELDEN KUCAKLAMA

BELDEN KUCAKLAMA
Henüz size duygularını ifade etmese bile bu kucaklama kendini ifade etmenin bir yoludur. Sizinle zaman geçirmek istediğini belli eder. Ancak dikkatli olmanızda fayda var, bu şekilde yaklaşımlarda bulunan kişiler ilişkiyi hızlıca tüketebilirler.

SIVAZLAMA

SIVAZLAMA
Bu kucaklama şekli, arkadaşlıklarda romantik ilişkilerden daha yaygındır. Sadece arkadaşsanız, romantizm olası değildir: Arkadaşınız sizi destekleyecek ve dinleyecektir. Ancak eğer ilişkiniz bu sarılma şeklini yaşıyorsanız düşünmeye değer.

GÖZLERE BAKARAK SARILMA

GÖZLERE BAKARAK SARILMA
Size inanılmaz bir şekilde nazik ve kibar sarılıyorsa aynı zamanda gözlerinize bakıyorsa onun sevgisinden kuşkunuz olmasın. Bu, ikiniz arasında gerçek ve derin bir bağlantının sembolüdür. Size çok değer veriyor ve olan her şey onun için gerçekten önemlidir. Bu tür ilişkilerin bir geleceği vardır.

UZUN UZUN SARILMAK

UZUN UZUN SARILMAK
Bu kucaklama şekli herkese tanıdık gelebilir: sevilen birinin desteğine ihtiyacımız olduğunda gereklidir. Size bu şekilde sarılandan konuşmasını bile beklemezsiniz. Çünkü o neşe ve üzüntünüzde her daim yanınızdadır.

TEK ELLE SARILMA

TEK ELLE SARILMA
Kişi omzunuza sarıldığında, sizi kanatlarının altına alır ve sizi sıkıntılardan korumaya çalışır. Fakat eğer bir kadın böyle sarılırsa bu sarılma şekli tamamen arkadaşçadır.

YARAMAZCA SARILMA

YARAMAZCA SARILMA
Bu kişi ilişkinizi yeni bir aşamaya taşımak için sabırsızlanıyor. Bu sarılış şekliyle kadının kendisine ait olduğunu göstermeye çalışır. Ancak ilişkiniz yeniyse bu sarılış şekli çok samimi değildir ve derin duygulardan bahsetmez. Fakat uzun süredir beraberseniz, bu flörtte yanlış olan bir şey yoktur. Aşkınız oldukça alevlidir.

GÜÇLÜ SARILMA

GÜÇLÜ SARILMA
Eğer bir erkek size sıkıca sarılırsa, hafifçe sırtınızı okşadıysa, o zaman şanslısınız: o size çok iyi davranıyor ve değer veriyor. Bu tür erkekler çok içten ve romantik, güçlü ve mutlu bir aile hayal ediyorlar.
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