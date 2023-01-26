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  4. Bu akşam hangi kandil programları var? Regaip Kandili TV programları listesi! İşte 26 Ocak 2023 Atv, TRT1, Kanal 7 ve Diyanet Tv yayın akışı

Bu akşam hangi kandil programları var? Regaip Kandili TV programları listesi! İşte 26 Ocak 2023 Atv, TRT1, Kanal 7 ve Diyanet Tv yayın akışı

26.01.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir heyecanla beklenen Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Çeşitli ibadetlerinin yanı sıra televizyonda ki kandil programlarını da izlemek isteyenler Bu akşam hangi kandil programları var? sorusuna yanıt arıyor. Regaip Kandili TV programları listesi yayınlandı. İşte 26 Ocak 2023 Atv, TRT1, Kanal 7 ve Diyanet Tv yayın akışı...

Bu akşam hangi kandil programları var? Regaip Kandili TV programları listesi! İşte 26 Ocak 2023 Atv, TRT1, Kanal 7 ve Diyanet Tv yayın akışı

26 Ocak 2023 Regaip Kandili televizyon programları merak ediliyor. Çeşitli ibadelerini yerine getirecek olanlar kandil özel programlarını da araştırıyorlar. Peki bu akşam hangi kandil programları var? Regaip Kandili TV programları neler? İşte 26 Ocak 2023 Atv, TRT1, Kanal 7 ve Diyanet Tv yayın akışı...

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BU AKŞAM HANGİ KANDİL PROGRAMLARI VAR?

Atv'de 00:20'da Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel programı var.

Star Tv'de 00:45'te Regaip Kandili özel programı var.

Fox Tv'de 00:30'da Fatih Savaş ile Regaip Kandili Özel programı var.

TRT1'de 18:15'te Regaip Gecesi özel programı var.

Kanal 7'de 19:15'te Necmettin Nursaçan'ın Regaip Kandili Özel programı var.

Diyanet TV'de 18:15'te Regaib Gecesi Özel programı var.

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REGAİB NE DEMEK?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan Receb’in ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

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