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BU AKŞAM YARGI VAR MI? Yargı 68. bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

22.10.2023 19:01 | Son Güncelleme:
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Bu akşam Yargı var mı? sorusu 3 günlük milli yas nedeniyle dizilerin yayınlanmamasının ardından gündem oldu. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz'ın kızı Mercan kayıptı. Son olarak 'Bugün Yargı dizisi var mı?' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, bu akşam Yargı var mı? Yargı 68. bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve bulunmaya çalışılıyordu. ' Bu akşam Yargı var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal Dn'in ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

BU AKŞAM YARGI VAR MI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 3 gün süren milli yas nedeniyle birçok yapım yeni bölüm yayınlamadı. Milli yasın son ermesiyle birlikte yapımlar yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. Böylelikle de 'Bugün Yargı dizisi var mı?' sorusu yanıt buldu.

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YARGI 68. BÖLÜM İZLE

Ceylin ve Merdan duygusal bir konuşma yapar. Ceylin'in kolyeyi Ilgaz'dan geri alarak Ilgaz'a taktırması ikili arasındaki buzların erimesine vesile olur.

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YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes kutudan çıkan kıyafetin Mercan'a ait olup olmadığı sorusunun cevabını beklerken, Macit Merdan'la konuşması sırasında Mercan'la ilgili anları hatırlar. Ilgaz ise Efe Savcı'nın çekmecesinde bir kolye bulur.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
16:15 Dilek Taşı
14:45 Yerli Sinema Gönül Yarası
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

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