BU AKŞAM YARGI VAR MI? Yargı 68. bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve bulunmaya çalışılıyordu. ' Bu akşam Yargı var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal Dn'in ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

BU AKŞAM YARGI VAR MI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 3 gün süren milli yas nedeniyle birçok yapım yeni bölüm yayınlamadı. Milli yasın son ermesiyle birlikte yapımlar yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. Böylelikle de 'Bugün Yargı dizisi var mı?' sorusu yanıt buldu.

YARGI 68. BÖLÜM İZLE

Ceylin ve Merdan duygusal bir konuşma yapar. Ceylin'in kolyeyi Ilgaz'dan geri alarak Ilgaz'a taktırması ikili arasındaki buzların erimesine vesile olur.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes kutudan çıkan kıyafetin Mercan'a ait olup olmadığı sorusunun cevabını beklerken, Macit Merdan'la konuşması sırasında Mercan'la ilgili anları hatırlar. Ilgaz ise Efe Savcı'nın çekmecesinde bir kolye bulur.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

16:15 Dilek Taşı

14:45 Yerli Sinema Gönül Yarası

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken





