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  4. Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

04.11.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağında istediği düzeni bir türlü oturtamayan veya alan problemi yaşayanların yüzlerini gülümsetecek bir dolu mutfak düzenleyici ürün bulunuyor. Mutfakta geçirilen zamanı kolay ve keyifli bir hâle dönüştüren mutfak düzenleyiciler, mutfaklara ferah bir görünüm kazandırıyor. Gelin her bütçeye ve ihtiyaca uygun, mutfağınıza işlevsellik kazandıracak ürünlere beraber göz atalım!

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Mutfak düzenleyiciler, en çok ihtiyaç duyulan mutfak ekipmanlarının ve kuru gıdaların her zaman belirli yerde durmasını sağlayarak mutfak karmaşasına son veriyor. Şeffaf kaplarda bakliyat ve baharatlarınızı depolayabilir, bıçak yuvalarıyla bıçakların her zaman güvenli bir alanda kalmasını sağlayabilirsiniz. Çekmece ve dolap organizerlarıyla mutfağınızı düzenlemenizin yanı sıra alan tasarrufu da yaratabilirsiniz. Hazırsanız bu ürünleri keşfedelim!

1. Kuru gıdaları daha rahat saklayın: Etiketli Foly Kare Erzak Saklama Kabı 12'li Set

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

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Mutfakta yemek hazırlarken zaman avantajı kazanmak isteyenlerin mutlaka Etiketli Foly Kare Erzak Saklama Kabı 12'li Set'e göz atması gerekiyor. Farklı boy ve ebatlarda 12 adet saklama kabı sunan ürün hem şeffaf yapısıyla hem etiketli tasarımıyla hangi kaba ne konduğunun kolayca görülmesini sağlıyor. Setin sağlığa zararlı bileşenler içermemesi önemli bir ayrıntı.

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2. Hijyenik ve pratik: Sabitlenebilir Mutfak Lavabo Musluk Organizer Plastik Raf

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

En ucuz ve kullanışlı mutfak ekipmanları arasında üst sıralarda yerini alan Sabitlenebilir Mutfak Lavabo Musluk Organizer Plastik Raf, bulaşık yıkarken ihtiyaç duyulacak ürünlerin musluğun hemen yanında bulunmasını sağlıyor. Sabitlenebilir yapısıyla yuvarlak musluklara kolayca monte edilen ürün, delikli tasarımı sayesinde bulaşık süngerinin su tutmasını engelliyor ve havalanmasına yardımcı olarak kötü kokmasına izin vermiyor.

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3. Aradığınızı kolayca bulun: MataHare Buzdolabı Sepeti Raf Mutfak Organizer

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Buzdolabında aradığını bulması dakikalar sürenleri sevindiren MataHare Buzdolabı Sepeti Raf Mutfak Organizer, yiyeceklerin birbirine karışmasını engelliyor. İnce uzun yapısıyla buzdolaplarına kolayca sığabilen ürün, delikli tasarımıyla hava sirkülasyonu sağlıyor. Ürünün önemli bir avantajı da -18 dereceye kadar dayanıklı olması. Böylece ürün, derin dondurucularda da kullanılabiliyor.

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4. Mutfakların olmazsa olmazı: Bundera Tezgah Üstü Folyoluk Streçlik ve Kağıt Havluluk Düzenleyici

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Mutfakların olmazsa olmazı kâğıt havlu, streç film ve alüminyum folyo gibi ürünlerin çok az yer kaplayarak mutfakta bulunmasını sağlayan Bundera Tezgah Üstü Folyoluk Streçlik ve Kağıt Havluluk Düzenleyici, askılı yapısı sayesinde dolap kapaklarına takılıyor. Böylece mutfaklarda kalabalık yaratmıyor. Kâğıt havlu ve alüminyum folyo gibi ürünlere ihtiyaç duyulduğunda dolap kapağı açılarak kolayca erişiliyor.

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5. Alandan tasarruf edin: Meleni Home Metal Dolap İçi Raf Düzenleyici

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Mutfağına hem şık bir görünüm hem daha çok alan kazandırmak isteyenlere sıklıkla tavsiye edilen Meleni Home Metal Dolap İçi Raf Düzenleyici, birçok başarılı özelliğe sahip. ABS plastik güçlü ayakları sayesinde sağlam duran model, darbe ve ağırlığa karşı dayanıklılık gösteriyor. Ürünün üst kısmının paslanmaz metalden üretilmiş olması da cabası!

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6. Kompakt ve kullanışlı: Buffer Şeffaf Baharatlık Standı 6'lı

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Lezzetli yemekler pişirmek için baharatlara sıklıkla başvuranların kaçırmaması gereken Buffer Şeffaf Baharatlık Standı 6'lı, kompakt tasarıma sahip olduğu için altı farklı baharatın çok az yer kaplayarak muhafaza edilmesini sağlıyor. Kaydırılabilir kapak sistemi sayesinde kullanıldıktan sonra baharatların hava almasını engelliyor. Şeffaf tasarımıyla öne çıkan model, tek bakışta kaplarda hangi baharatın olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.

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7. Çok amaçlı kullanım: Eynel Çok Amaçlı Katlı Geçmeli Organizer

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

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Düzenleyici sepetlerin üst üste konarak çekmece şeklinde kullanılmasını sağlayan Eynel Çok Amaçlı Katlı Geçmeli Organizer, mutfakları daha düzenli hâle getiriyor. Tezgâh üzerinde kullanıldığında sebze, meyve ve atıştırmalık gibi ürünlerin kolay erişilebilir olmasını sağlıyor. Tezgâh altında ise deterjan, bez ve bulaşık süngerlerinin düzenli kalmasına yardımcı oluyor. Modelin önemli bir özelliği de beş parçanın tekli ve birleşik kullanıma uygun olması.

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8. Çekmeceleriniz düzenli kalsın: Alberlo Üç Bölmeli Mermer Görünümlü Kepçelik ve Çekmece Düzenleyici

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Mutfak çekmecesini açtığında aradığı eşyayı bir türlü bulamayanların yaşantısını kolaylaştıran Alberlo Üç Bölmeli Mermer Görünümlü Kepçelik ve Çekmece Düzenleyici, mermer yüzeyini andıran tasarımıyla estetik bir görünüm sunuyor. Kepçeler için geniş bir alan sunan model, kaşık ve çatallar için de birer yuvaya sahip. Ürün, dayanıklı ABS plastikten üretildiği için deforme olmadan uzun yıllar kullanılıyor.

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9. Mutfak dolaplarına alan kazandırmak isteyenlere: Zemus Dolap İçi Tava Rafı Beyaz

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Tavalarını bir türlü mutfak dolaplarına sığdıramayanların radarına hızlı bir giriş yapan Zemus Dolap İçi Tava Rafı Beyaz, akıllı tasarımı ve dört bölmeli yapısıyla dar alan problemini çözüyor. Ayak kısmında dört bölgede kıvrım bulundurduğu için sabit duruyor. Büyük ve küçük boyutlu tavalar için farklı yuva sunan ürün, tabakların düzenli durması için de kullanılabiliyor.

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10. Bıçaklarınız kaybolup paslanmasın: DecoBella İki Sıra Bıçaklık

Bu Amazon ürünleriyle mutfağınızı kolayca daha kullanışlı hâle getirebileceksiniz

Bıçaklarınız sürekli kayboluyor ya da ıslanıp paslanıyorsa DecoBella İki Sıra Bıçaklık'a mutlaka göz atmalısınız. Ürün, iki bölmeli tasarımı sayesinde hem kısa hem uzun bıçaklar için uygun alan sağlıyor. Toplamda 18 adet bıçak yuvası sunan ürün, mutfaktaki bütün bıçakların tek bir alanda bulunmasına imkân tanıyor. Bıçakların keskin kısmı iç haznede kaldığı için güvenli kullanım sunuyor.

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