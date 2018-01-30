KADIN

Bu bebek tam 6 kilo doğdu

Bu bebek tam 6 kilo doğdu

Bu bebek tam 6 kilo doğdu

Rusya'daki Dagestankiye Ogni kasabasında adı açıklanmayan bir kadın, yenidoğan boyutunun neredeyse iki katı büyüklüğünde, yaklaşık 6 kilogram ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi. Hastaneye yetişemeyen, hiçbir tıbbi yardım almadan evde kendi kendine doğum yapan kadın şimdi bebeğiyle birlikte hastanede tedavi görüyor.

1

İsimsiz bebeğin işitme problemleri yaşadığı, gelecekte de sağlık sorunları yaşabileceğinden korkuluyor. Normalin üst sınırındaki bu iri bebekler, pek çok komplikasyonlara neden olabilmekte.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, şimdiye kadar kaydedilen en ağır yeni doğan çocuk İtalya Aversa'da 10 kilogram 205 gram olarak kaydedilmiş.

4

İri doğan bebeklerde solunum sıkıntısı normal kilolu doğan bebeklere göre daha fazla görülür. Solunum sıkıntısının nedeni öncelikle artmış respiratuar distres sendromu riskidir. Özellikle diyabetik anne bebeklerinde görülür.

Omuz distozileri (omuz takılması)

Omuz distozileri, makrozomilerdeki (iri doğan bebek) en önemli komplikasyonlardır. Omuz distozileri, yumuşak doku veya omuz çaplarındaki artışlar sonucunda pelvis içindeki fetusun ilerleyememesi sonucunda gelişir.

Anneler için, büyük bebekler doğum sırasında vajinal yırtıklara neden olabilir. Kuyruk kemiğinde kırıklar meydana gelebilir.

MAKROZOMİ NEDİR?

Makrozomi bebeğin 4,5 kilodan fazla doğması olarak tanımlanmaktadır. Bebek iri bebek olarak tarif edilir. Her 100 bebekten 5 – 10 tanesi makrozomik olarak dünyaya gelir. Çok nadiren de olsa prematüre bebeklerde de makrozomi olabilir.

Makrozomi genelde gebelik diyabeti olarak tanımlanan gestasyonel diyabetle ilgilidir. Ayrıca gebeliği olumsuz etkileyen başka faktörler de bebeğin makrozomik doğmasına neden olabilir. Erkek bebeklerde makrozomi oranı kız bebeklere göre daha fazladır. Yani makrozomi erkek bebekleri kız bebeklerden daha çok etkiler.

3

Makrozomi nedenleri nelerdir?

Makrozomi nedenlerinden en bilineni gebelikte yaşanan diyabettir. Yani gebelik diyabetidir. Diğer nedenler ise etnik köken, bebeğin cinsiyeti, gebelikte alınan fazla kilolar makrozomi nedenleri arasında bulunmaktadır.

Bebek ve anne makrozomiden nasıl etkilenir?

Bebeğin makrozomik olması doğumu zorlaştıran bir etkendir. Doğumda aşırı kanama, perine bölgesinin fazla zarar görmesi, doğumun geç olması gibi riskler artar. Ayrıca sezaryen doğum ihtimali de bu durumda artar.

Makrozomiyi önlemek için

Makrozomik bir bebek doğurmak bir sonraki gebelikte makrozominin tekrarlanma ihtimalini artırır. Gebelik diyabeti yaşayan anneler özel bir diyete tabi tutulabilirler. Bu bebekteki olumsuz etkileri azaltmak ve kiloyu gebelik döneminde normal seviyelerde tutmak için yapılır. Eğer makrozomi nedeni bilinemiyorsa hekim bir sonraki gebelikte rahim yırtılmasını önlemek için sezaryen doğum planlayabilir.

Doğum sonrasında ne yapmak gerekiyor?

Doğum sonrasında hekimin tavsiyelerine mutlaka dikkat etmek gerekir. Bu iri bebek doğumundan kaynaklanan perine bölgesindeki fazla hasarı ve doğum kesilerini daha çabuk iyileştirmek için önemlidir. Perine bölgesindeki enfeksiyon riskine karşı hijyene mutlaka dikkat edilmelidir. Gebelik diyabeti sorunu genelde doğumdan sonra çözülür. Fakat gebelik diyanet, yalandıysa doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde diyabet testi yapılmalıdır. Çünkü doğumdan sonra da yani lohusalık dönemi olarak adlandırılan dönemde de diyabet sorunu ihtimali vardır. Örneğin istatistiklere göre gebelik diyabeti yaşayan kadınların %20 sinde lohusalık döneminde de diyabet görülebilmektedir.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Cinsel meditasyon nasıl yapılır? Cinsel meditasyon nasıl yapılır?
2 Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar Cinsel yaşamı öldüren hastalıklar
3 Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve... Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve...
4 Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var! Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var!
5 Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak
6 Saçlarınızı hızlı uzatacak 18 yararlı bilgi Saçlarınızı hızlı uzatacak 18 yararlı bilgi

Haftanın En İyileri

1 İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları
2 Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi
3 Evinizin bir köşesine bir bardak su, tuz ve sirke koyun olacakları görün Evinizin bir köşesine bir bardak su, tuz ve sirke koyun olacakları görün
4 Günde 6 litreden fazla süt sağıyor Günde 6 litreden fazla süt sağıyor
5 Böylesi daha önce görülmedi! Photoshop değil gerçek Böylesi daha önce görülmedi! Photoshop değil gerçek
6 Derin yanık izlerinde artık tedavi mümkün Derin yanık izlerinde artık tedavi mümkün
YAŞAM

Kim Kardashian'ın gelmiş geçmiş en çıplak pozu sosyal medyada olay oldu

YAŞAM

Ağzımız açık kaldı! Osmanlı padişahlarının hayrete düşüren huyları

DAHA FAZLASI İÇİN >

Ağrı, acı ve yaralardan kurtulmak için 6 anneanne yöntemi

Deniz Adakokusu Deniz Adakokusu
DAHA FAZLASI İÇİN >

Oyunla öğretin! Minikler için 4 eğlenceli eğitim metodu

nazliceylan nazliceylan
Kendin Yap

Kalın iplerle nasıl örgü örülür?

DAHA FAZLASI İÇİN >

90'larda evlerimizden eksik olmayan bu mumları hatırladınız mı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YAŞAM

Türk milletinin yeni aşkı Vartolu'ya methiyeler düzen Twitter kullanıcıları

YAŞAM

Gelin Evi'nde gördüğümüz tanımlanamayan objeler

Hamilelik

Hamilelikte beslenme: Çalışan hamileler kahvaltıyı evde yapsın

GENEL

Yaşlanmanın az bilinen 5 belirtisi!

YAŞAM

2017'de dünyaya gelen bebişlere en çok verilen isimler belli oldu

YAŞAM

Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve...

SAĞLIK

Cildimizin 5 önemli sinyali

AŞK - CİNSELLİK

Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var!

AŞK - CİNSELLİK

Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak