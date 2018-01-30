Bu bebek tam 6 kilo doğdu

Rusya'daki Dagestankiye Ogni kasabasında adı açıklanmayan bir kadın, yenidoğan boyutunun neredeyse iki katı büyüklüğünde, yaklaşık 6 kilogram ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi. Hastaneye yetişemeyen, hiçbir tıbbi yardım almadan evde kendi kendine doğum yapan kadın şimdi bebeğiyle birlikte hastanede tedavi görüyor.

İsimsiz bebeğin işitme problemleri yaşadığı, gelecekte de sağlık sorunları yaşabileceğinden korkuluyor. Normalin üst sınırındaki bu iri bebekler, pek çok komplikasyonlara neden olabilmekte.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, şimdiye kadar kaydedilen en ağır yeni doğan çocuk İtalya Aversa'da 10 kilogram 205 gram olarak kaydedilmiş.

İri doğan bebeklerde solunum sıkıntısı normal kilolu doğan bebeklere göre daha fazla görülür. Solunum sıkıntısının nedeni öncelikle artmış respiratuar distres sendromu riskidir. Özellikle diyabetik anne bebeklerinde görülür.

Omuz distozileri (omuz takılması)

Omuz distozileri, makrozomilerdeki (iri doğan bebek) en önemli komplikasyonlardır. Omuz distozileri, yumuşak doku veya omuz çaplarındaki artışlar sonucunda pelvis içindeki fetusun ilerleyememesi sonucunda gelişir.

Anneler için, büyük bebekler doğum sırasında vajinal yırtıklara neden olabilir. Kuyruk kemiğinde kırıklar meydana gelebilir.

MAKROZOMİ NEDİR?

Makrozomi bebeğin 4,5 kilodan fazla doğması olarak tanımlanmaktadır. Bebek iri bebek olarak tarif edilir. Her 100 bebekten 5 – 10 tanesi makrozomik olarak dünyaya gelir. Çok nadiren de olsa prematüre bebeklerde de makrozomi olabilir.

Makrozomi genelde gebelik diyabeti olarak tanımlanan gestasyonel diyabetle ilgilidir. Ayrıca gebeliği olumsuz etkileyen başka faktörler de bebeğin makrozomik doğmasına neden olabilir. Erkek bebeklerde makrozomi oranı kız bebeklere göre daha fazladır. Yani makrozomi erkek bebekleri kız bebeklerden daha çok etkiler.

Makrozomi nedenleri nelerdir?

Makrozomi nedenlerinden en bilineni gebelikte yaşanan diyabettir. Yani gebelik diyabetidir. Diğer nedenler ise etnik köken, bebeğin cinsiyeti, gebelikte alınan fazla kilolar makrozomi nedenleri arasında bulunmaktadır.

Bebek ve anne makrozomiden nasıl etkilenir?

Bebeğin makrozomik olması doğumu zorlaştıran bir etkendir. Doğumda aşırı kanama, perine bölgesinin fazla zarar görmesi, doğumun geç olması gibi riskler artar. Ayrıca sezaryen doğum ihtimali de bu durumda artar.

Makrozomiyi önlemek için

Makrozomik bir bebek doğurmak bir sonraki gebelikte makrozominin tekrarlanma ihtimalini artırır. Gebelik diyabeti yaşayan anneler özel bir diyete tabi tutulabilirler. Bu bebekteki olumsuz etkileri azaltmak ve kiloyu gebelik döneminde normal seviyelerde tutmak için yapılır. Eğer makrozomi nedeni bilinemiyorsa hekim bir sonraki gebelikte rahim yırtılmasını önlemek için sezaryen doğum planlayabilir.

Doğum sonrasında ne yapmak gerekiyor?

Doğum sonrasında hekimin tavsiyelerine mutlaka dikkat etmek gerekir. Bu iri bebek doğumundan kaynaklanan perine bölgesindeki fazla hasarı ve doğum kesilerini daha çabuk iyileştirmek için önemlidir. Perine bölgesindeki enfeksiyon riskine karşı hijyene mutlaka dikkat edilmelidir. Gebelik diyabeti sorunu genelde doğumdan sonra çözülür. Fakat gebelik diyanet, yalandıysa doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde diyabet testi yapılmalıdır. Çünkü doğumdan sonra da yani lohusalık dönemi olarak adlandırılan dönemde de diyabet sorunu ihtimali vardır. Örneğin istatistiklere göre gebelik diyabeti yaşayan kadınların %20 sinde lohusalık döneminde de diyabet görülebilmektedir.