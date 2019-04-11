HABER

Bu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başkan seçilen Davut Aydın, belediyenin kapılarını sonuna kadar halka açtıklarını belirterek.

Bu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başkan seçilen Davut Aydın, belediyenin kapılarını sonuna kadar halka açtıklarını belirterek. "Bu belediyede randevu sistemi yok. Dileyen istediği zaman benimle görüşebilir. Yeter ki ilçede olayım" dedi.
Cumhur İttifakı çatısı altında MHP’den başkan seçilen Davut Aydın’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Son olarak ilçede bulunan galerici esnafı Başkan Aydın’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Belediye herkese açık.Halkımıza sesleniyorum, buraya evleri gibi gelip girecekler.Randevu saatini kaldırdık.Telefon açan arayan herkes, istediği zaman gelebilir. Yeterki Yenişehir’de olalım.Seçim beyannamemizde vardiğimiz her sözün arkasındayız. Yenişehir’e yapmayı vaat ettiğimiz Galericiler Sitesi’nin maliyetinin yüzde 90’ını yapmayı taahhüt ettiler. Oturacağız, konuşacağız, en iyisini en güzelini hep birlikte karar vererek yapacağız” dedi.

Bu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyor

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Hastane polisine ’Hırsızlık var’ deyip, sürpriz yaptılarHastane polisine ’Hırsızlık var’ deyip, sürpriz yaptılar
Trafik kazasında ölen doktor, görev yaptığı Erciş'te anıldıTrafik kazasında ölen doktor, görev yaptığı Erciş'te anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.