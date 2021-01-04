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Bu belirtiler varsa dikkat! Hamilelik dönemindeki sık idrara çıkma normal mi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Sık idrara çıkma, gebeliğin en yaygın erken belirtilerinden biridir ve gebeliğin ilk üç aylık döneminde , 4. hafta civarında (ya da adet gördüğünüz zaman) başlar. Çoğu kadın, hamileliğin son dönemlerinde 35. haftadan itibaren daha sık işemek zorunda kaldıklarını fark eder. Gece tuvaleti gezileri de üçüncü trimesterde artış eğilimindedir. Peki hamilelik dönemindeki sık idrara çıkma normal mi?

Büyüyen rahim ve bebeğin mesanenize yaptığı baskı, mesanenizin daha sık boşaltılmasına neden olabilir. Gebelikte idrara çıkma sıklığının artması, idrar yolu enfeksiyonu semptomları eşlik etmediği sürece normaldir.

Bazı kadınlar, gebeliğin dördüncü ayında sıklıkta bir azalma fark edebilir ancak daha sonra, hamileliğin sonuna doğru bebek pelvise düştükçe tekrar bir artış görebilir.

SIK İDRARA ÇIKMAK NORMAL AMA...

Gebelikte rahim büyüdüğü zaman, rahim de idrar torbasının üzerinde olduğu için, kişi basınç dolayısıyla sık sık idrara çıkabilir. Kişi bu basınç hissiyle sık sık idrara gitmektedir. Bunu idrar yolu iltihabıyla karıştırmamak lazımdır.

Her türlü durumda doktorların idrar tahlili ve kültürü isteyip, bunun ne olduğunu anlamasında fayda vardır. Çünkü gebelikte idrar yolu enfeksiyonları, erken doğum ve düşüklere yol açabilmektedir.

BU BELİRTİLERİ YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

Hamilelik sırasında mesane veya böbrek enfeksiyonlarına yakalanma riskiniz daha yüksek olduğundan:

Bol sıvı tüketin
Mesanenizi tamamen boşaltmaya çalışın
Mesaneniz dolu hissettiğinde idrarınızı tutmayın
Ateş, titreme, sırt ağrısı veya idrara çıkma ile yanma meydana gelirse sağlık uzmanınıza bildirin.


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