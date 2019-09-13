Bu belirtileri yaşıyorsanız hamile olabilirsiniz

Hamile olup olmadığınızı mı merak ediyorsunuz? Bunu öğrenmenin kesin ve tek bir yolu var, o da hamilelik testi yaptırmak ve ultrasonda takip etmektir. Ancak bu olasılığın varlığını gösteren erken hamilelik belirtileri de bilmek iyidir. Erken hamilelik belirtileri, âdet gecikmesinden çok daha fazlasıdır.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamileliğin erken belirtileri herkes için farklıdır. Bazı kadınlar hamileliğin ilk belirtilerini hamile kaldıktan sonraki birkaç hafta içinde hissederken bazıları birkaç ay boyunca farklı hissetmeyebilir.

Hamileliğin ilk haftası, adet döneminin sonuna dayanır. Aslında henüz hamile olunmasa bile, son adet dönemi hamileliğin ilk haftası olarak kabul edilir. Beklenen doğum tarihi, son adet döneminin ilk günü baz alınarak hesaplanır. Bu nedenle belirti görülmeyebilen ilk birkaç hafta da 40 haftalık hamileliğe dahildir.

BU BELİRTİLER VARSA...

Hamileliğin ilk belirtisi genellikle âdet gecikmesidir. Takip edilmesi gereken en yaygın belirtiler bulantı yorgunluk, sık idrara çıkma, göğüs hassasiyeti gibi belirtiler olabilir. İşte diğer hamilelik işaretleri.



