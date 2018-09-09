Bu besinler nikotini yok ediyor

Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz.

Nikotini vücuttan arındıran besinler

1 / 15 Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

2 / 15 Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

3 / 15 Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.

4 / 15 Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

5 / 15 Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

6 / 15 Domates

7 / 15 Portakal

8 / 15 Sarımsak

9 / 15 Elma

10 / 15 Muz

11 / 15 Ebegümeci

12 / 15 Yulaf Ezmesi

13 / 15 Ekinezya

14 / 15 Keçi Boynuzu