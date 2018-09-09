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Bu besinler nikotini yok ediyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

Sigaranın zarar vermediği organımız yok. Sigara maalesef tüm organları etkileyerek, çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar...

Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz.

Nikotini vücuttan arındıran besinler

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Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.
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Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.
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Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.
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Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.
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Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.
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Domates
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Portakal
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Sarımsak
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Elma
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Muz
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Ebegümeci
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Yulaf Ezmesi
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Ekinezya
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Keçi Boynuzu
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Ispanak
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Anahtar Kelimeler:
sigara Nikotin beslenme

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