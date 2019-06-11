Bu çizimler size hayatınızı sorgulatacak! Popüler kültürün kölesi mi olduk?

Başarılı sanatçının günümüz toplumlarının yaşadığı her türlü soruna değindiği, insanı düşünmeye teşvik ettiği illüstrasyonları çarpıcı bir etkiye sahip. Güçlü kalemini güçlü eleştirel kabiliyetiyle birleştirdiğinde ortaya çıkan çalışmaları son derece başarılı. John Holcroft’un teknoloji bağımlılığını, sosyal açgözlülüğü ve çalışma hayatını anlattığı çalışmalarının bir kısmını sizler için bir araya getirdik.

İşte günümüz toplumunu sorgulatacak o başarılı çizimler...

1. Sosyal Medya: Yeni nesil EGO besleme aracı.

2. Ve McDonalds obeziteyi yarattı…

3. Eğitim sistemi.

4. Günümüzün dünyasının ast-üst ilişkisi.

5. TV başında geçirilen sürenin git gide artması.

6. Kitapların tabutuna çakılan sosyal medya çivisi.

7. Sağlık sistemi: Paran kadar konuş.

8. Bugün nasıl biri olsam?

9. Sosyal medya bağımlılığı.

10. Fast Food, fast kilo alma.

11. Online olarak konuştuğun kim acaba?

12. Para için geleceğin çalınması.

13. Kadının “et” olarak görülmesi daha etkili nasıl anlatılabilir?

14. Renklerine aldanmayın, çocuğunuza ne yedirdiğinize dikkat!

15. Ne kadar süslü olursa olsun silah silahtır!

16. İş hayatında hiç kimsenin yeri garanti değil.

17. Artık gökyüzüne bakan birileri kalmadı, hepimizin başı öne eğik.

18. Eğitim hayatı bir yarışma. çocuklar ebeveynlerinin deneği değildir.

19. Plastik atıklar denizlerin ve okyanusların sonunu getiriyor.

20. Elimizde kalan bir avuç yeşilliği de kaybetmek üzereyiz.

21. Fark yaratan nasıl göründüğün değil, nasıl yaşadığın.

22. Para parayı körükler.

23. Sıradan bir vatandaşın adalete ulaşması çok kolay değil.

24. Kimi kandırıyorsun?

25. Hızlanmaya çalıştıkça yavaşlamak.





