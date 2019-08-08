KADIN

Bu da üreme diyeti! Sperm kalitesi için tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken gıdalar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

Beslenmedeki değişiklikler doğurganlığı artırıyor. Peki kadınlarda gebe kalma şansını artırmak ve erkeklerde de sperm kalitesini düzeltmek için ne yemeli, ne yememeli? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, sizler için mükemmel bir üreme diyeti hazırladı.

Siyah çikolata erkeklerde sperm kalitesini artırıyor, şekerli içecekler gebelik şansını düşürüyor. İşte yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler...

SOMON

Somon, omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin olup, üreme organlarında kanlanmayı sağlar. Bu asitler ayrıca servikal mukusu (rahim ağzı salgısı) artırır, hormonları düzenler ve yumurtlamayı kolaylaştırır. DHA, omega 3 ailesinin bir üyesidir, spermde yüksek konsantrasyonda bulunur ve sperm canlılığı için çok önemlidir. Omega 3 almanın diğer bir yolu yumurtadır.

ISPANAK

Folat ve B vitamini açısından zengindir. Yumurtalamayı kolaylaştırır ve hızını düzenler. Folat, hücre bölünmesi ve DNA üretimi açısından da önemlidir. Ispanak, doğum öncesi bakım açısından da önemli olan demir ve kalsiyum açısından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri klorofil sayesinde doğal olarak kadında libidoyu artırırlar. Ispanak sevmiyorsanız marul, pazı veya roka yiyebilirsiniz.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllı gıdalar B9, B12 gibi B vitaminlerini içerir. Özellikle B12 vitamini çeşitli çalışmalarda kısırlık ile ilişkili bulunmuştur. Tam tahıllı gıdalarda bulunan lifler, aşırı östrojeni vücuttan atar ve şeker dengesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca içerdikleri antioksidanlar sayesinde üreme organlarını ve hücrelerini serbest radikallerin hasarlarından korur. Bu nedenle kahverengi pirinç, yulaf ve arpa bol bol tüketilmelidir.

FASULYE

Fasulye, zengin folat içeriği, yüksek lif oranı ve protein kaynağı olması sayesinde üreme sağlığıyla yakından ilişkilidir. Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nün yürüttüğü çalışmada, gebe kalmaya çalışan ve kısırlık öyküsü olmayan 17 bin 500 kadını izlemeye alınmıştır. Yüksek oranda hayvansal proteinle beslenen kadınların çocuk sahibi olma konusunda güçlükle karşılaşma oranlarının diğerlerine göre yüzde 39 daha fazla olduğu görülmüştür. Oysa bitkisel protein tüketenler kolayca gebe kalabilmişlerdir.

SİYAH ÇİKOLATA

Siyah çikolata erkeklerde sperm kalitesini artırır. İçerdiği bir amino asit (L-arginin) sayesinde sperm sayısı, motilitesi ve semen volümü artar. Yine antioksidan özelliğiyle kirli havada bulunan toksin ve serbest radikallerle savaşır. Böğürtlen ve limon antioksidan açısından zengindir.

BUNLARI İSE YEMEYİN!

SOYA

Soya bazlı gıdalar hafif östrojenik etkilerinden dolayı kadınların gebe kalmasına yardım ederken erkekler için hiç de faydalı değildir. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada soyalı yiyecekleri çok tüketen erkeklerin sperm sayıları, tüketmeyenlerle karşılaştırılmış ve 41 milyon/ml daha az olduğu görülmüştür.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış yiyecekler, üreme organlarına giden kan akımını azaltırlar. Her iki cinste trans yağlardan zengin beslenme sonucunda kısırlık riskinde yüzde 73 lük bir artış izlenmiştir.

SODA

Günde bir ya da daha çok şekerli soda tüketenlerde gebe kalma olasılığı düşer. Çalışma Boston Üniversitesi’nde 21-45 yaş aralığındaki 3 bin 800 kadın ve onların partnerleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar şekerli içecek tüketen kadınlarda, partnerlerinin tüketiminden bağımsız olarak, gebelik olasılığında yüzde 20 azalma rapor etmişlerdir. Gün içinde bir ya da daha fazla şekerli içecek tüketen erkeklerde yüzde 33 daha fazla dölleme güçlüğüne rastlanmıştır.

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Sperm kalitesini artırmanın yolları üreme diyeti

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