Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!

Maalesef çok sevdiğimiz makyaj malzemelerimizin de bir ömrü var. Bu ömür süresince bizim güzelliğimizi ön plana çıkarmakta iyi iş çıkarıyorlar. Fakat son kullanma tarihinden sonra artık o üründen çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Aksine oldukça zarar veriyorlar. Birçok cilt enfeksiyonların, alerjilerin, mikrobik tepkilerin ve kızarıklıkların sebebi, son tüketim tarihi geçen kozmetik ürününü kullanmak olabiliyor. Ten ürünlerinin yanında kullandığımız göz kalemi, maskara, göz farı gibi ürünlerin daha da dikkatli kullanılması gerekiyor. Tarihi geçmiş bir göz kalemini kullanmak gözünüzde ağrı, yanma gibi belirtiler gösterip kör olmanıza bile sebep olabilir.

Mutlaka kullandığınız her ürünün son tüketim tarihine dikkat etmelisiniz. Son kullanma tarihi geçen kozmetik ürünlerini kullanmak sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Cildiniz ile direkt temasta bulunan bu ürünleri dikkatli seçmek ve kullanmak gerekir. Ne gibi zararlar olabilir? Son kullanma tarihi geçen makyaj malzemeleri mizi ne yapacağız? Ürünlerin bozulduğunu nasıl anlayacağız?

BİR KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN BOZULDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Çoğunlukla kozmetik ürünlerinin üzerinde son tüketim tarihi veya kullanım süresi belirtilir. Diyelim ki ürününüzü ne zaman aldığınızı hatırlamıyorsunuz. Dolayısıyla hesaplama da yapamıyorsunuz. Biraz gözlem yaparak ürününüzün bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz. Bozulan bir makyaj malzemesinin durumu nasıl olur bakalım.

FONDÖTEN, NEMLENDİRİCİ GİBİ LİKİT ÜRÜNLER: Tarihi geçmiş sıvı formda bir kozmetik ürününün kıvamı eskiye oranla daha yoğunlaşır ve pütürcükler içerir. Cildinizde pürüzsüz bir görüntü sağlamaz. Kokusunda da ciddi farklılıklar oluşur.

ALLIK, PUDRA GİBİ TOZ ÜRÜNLER: Bu tarz ürünlerinde kullanım süresi genelde 1-2 yıldır. Fakat her bir ürününün içeriğinin farklı olması sebebiyle bu süre de farklılık gösterebilir.

RUJ, PARLATICI GİBİ DUDAK ÜRÜNLERİ: Renk ve kokusu kötüleşmeye başlar, istediğiniz performansı alamazsınız. Dudağınıza sürdüğünüzde yumuşadığını hissedersiniz.

MAKYAJ MALZEMELERİM BOZULMASIN DİYE...

Bakmaya doyamadığınız renk renk makyaj malzemelerinizin bozulmasını hızlandıracak ve yavaşlatacak faktörler var. Kozmetik ürünler, bünyelerinde çok fazla bakteri taşıyor. Bu bakteri ve mikrop sayılarının fazlalığı ürününüzün kullanım süresini azaltır. Makyaj ürünlerinizi sadece siz kullanmalısınız. Burada paylaşımcı olmak çok doğru değil. Ve siz de ürünlerinizi kullanmadan önce ellerinizi yıkamalısınız. Pamuk, fırça gibi ekipmanlar kullanarak elinizle teması azaltmalısınız. Ayrıca serin ve kuru bir yerde muhafaza etmelisiniz. Ürün tercihleriniz mutlaka bilindik markalardan olmalı. İsmini bilmediğiniz merdiven altı ürünleri kullanmak oldukça zararlı. Ve tabii ki bilinçli alışveriş yaparak malzemelerinizden verim alıp zamanında kullanmalısınız.

