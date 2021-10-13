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  4. Bu Disney filmi bambaşka! Walt Disney’i anlatan filmin yönetmenliğini David Gordon üstlenecek

Bu Disney filmi bambaşka! Walt Disney’i anlatan filmin yönetmenliğini David Gordon üstlenecek

13.10.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney, Walt Disney’in Disneyland’ı oluşturma sürecini konu olan film üzerine çalışmaların başladı. Henüz adı belirlenmeyen filmin yönetmen koltuğunda ise David Gordon Green oturacak.

Bu Disney filmi bambaşka! Walt Disney’i anlatan filmin yönetmenliğini David Gordon üstlenecek

İlk olarak Kaliforniya’nın Anaheim şehrinde 1955 yılında açılan Disneyland, tüm dünyanın en popüler tatil yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Disney’in tema parkları Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion ve The Jungle Cruise gibi büyük sinema filmlerine de ilham kaynağı oldu. Şimdi ise Disneyland’ın oluşum sürecini anlatan bambaşka bir sinema filmi gösterime girmeye hazırlanıyor.

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YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Filmin senaryosunu ise Disney yapımı Beauty and the Beast ve Snow White and the Huntsmen filmlerinin senaristi Evan Spiliotopoulos yazacak. İsmi henüz belli olmayan filmin yönetmenliğini yeni Halloween serisinden tanıdığımız David Gordon Green üstlenecek.

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