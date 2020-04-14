Bu doğal yağları kimse bilmiyor! Cilt bakımında sır gibi saklanan doğal yağlar!

Doğal ve uçucu yağlar; yapraklardan, çiçeklerden, bitkilerin gövdelerinden elde edilen konsantre özler aslında. Onları kullanmanın pek çok farklı yolu var. Cildiniz nazik bir bakımla şımartılmayı hak eder. Doğal yağlarla beslenmiş canlı bir cilt herkesin gözünü alacaktır. Doğal yağlar sayesinde cildinizdeki lekelerin görünümünü azaltabilir, cildinizin ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden güzellik rutininizde onlara bolca yer vermeyi unutmayın. Pek çok doğal uçucu yağ, cildi rahatlatan yatıştırıcı bileşenler ve yaygın cilt problemlerini çözmeye yardımcı olan antibakteriyel özellikler içerir. Doğal yağlar teninize nasıl bir etki yapıyor, yakından inceleyelim mi?

KURU CİLTLER İÇİN HANGİ YAĞLAR UYGUN?

Doğal yağların nemlendirici özelliği burada devreye giriyor. Cildiniz her daim kuruysa veya yılın bazı mevsimlerinde kuruma eğilimi gösteriyorsa doğal yağlarla cildinize ihtiyacı olan nemi verebilirsiniz. Örneğin lavanta yağı ile işe başlayabilirsiniz. Lavanta yağını uyku ve rahatlık verici özelliğiyle tanıyor olabilirsiniz ama bu yağ cildinizdeki nem seviyesini ayarlamak için birebir, ayrıca ciltteki kızarıklıkları da giderir. Tüm bunları yaparken cildinizi aşırı yağlandırmıyor. Tercih edebileceğiniz bir başka doğal yağ da tatlı badem yağı. Bu yağ cildinizdeki pul pul dökülmeye iyi gelir. Sandal ağacı yağı da iyi bir nemlendiricidir.