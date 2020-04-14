KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu doğal yağları kimse bilmiyor! Cilt bakımında sır gibi saklanan doğal yağlar!

Bu doğal yağları kimse bilmiyor! Cilt bakımında sır gibi saklanan doğal yağlar!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Antik dünyadan bu yana kadınlar günlük güzellik rutinlerinin bir parçası olarak ciltlerine bakım yapmaktan vazgeçmedi. O zamandan bu yana cilt bakımında vazgeçilmez olan doğal yağlar bugün de çok popüler, üstelik onlarca çeşidiyle kadınların güzellik sırrı olmayı sürdürüyorlar. Doğal yağlar cilde parlaklık vermekle kalmıyor, yumuşacık olmalarını da sağlıyor.

Bu doğal yağları kimse bilmiyor! Cilt bakımında sır gibi saklanan doğal yağlar!

Doğal ve uçucu yağlar; yapraklardan, çiçeklerden, bitkilerin gövdelerinden elde edilen konsantre özler aslında. Onları kullanmanın pek çok farklı yolu var. Cildiniz nazik bir bakımla şımartılmayı hak eder. Doğal yağlarla beslenmiş canlı bir cilt herkesin gözünü alacaktır. Doğal yağlar sayesinde cildinizdeki lekelerin görünümünü azaltabilir, cildinizin ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden güzellik rutininizde onlara bolca yer vermeyi unutmayın. Pek çok doğal uçucu yağ, cildi rahatlatan yatıştırıcı bileşenler ve yaygın cilt problemlerini çözmeye yardımcı olan antibakteriyel özellikler içerir. Doğal yağlar teninize nasıl bir etki yapıyor, yakından inceleyelim mi?

KURU CİLTLER İÇİN HANGİ YAĞLAR UYGUN?

Doğal yağların nemlendirici özelliği burada devreye giriyor. Cildiniz her daim kuruysa veya yılın bazı mevsimlerinde kuruma eğilimi gösteriyorsa doğal yağlarla cildinize ihtiyacı olan nemi verebilirsiniz. Örneğin lavanta yağı ile işe başlayabilirsiniz. Lavanta yağını uyku ve rahatlık verici özelliğiyle tanıyor olabilirsiniz ama bu yağ cildinizdeki nem seviyesini ayarlamak için birebir, ayrıca ciltteki kızarıklıkları da giderir. Tüm bunları yaparken cildinizi aşırı yağlandırmıyor. Tercih edebileceğiniz bir başka doğal yağ da tatlı badem yağı. Bu yağ cildinizdeki pul pul dökülmeye iyi gelir. Sandal ağacı yağı da iyi bir nemlendiricidir.

PEKİ CİLDİNİZ YAĞLI İSE NE YAPACAKSINIZ?

Yağlı bir cildiniz varsa ada çayı yağı ve biberiye yağı fazla sebumu ve akneleri kontrol etmek için birebir. Çay ağacı yağı ise, özellikle gece kremlerinizin yerini alabilecek kadar etkili. Çay ağacı yağını suyla seyrelterek kuru ve temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

Neroli ise güzel kokulu, sitral içeren bir başka uçucu yağdır ve cildinizi kurutmadan sebumu dengelemeye yardımcı olabilir. Cildiniz için çok daha fazla canlılık istiyorsanız gül yağı kesinlikle size en uygun olanı. Cildi sıkılaştırır, gençleştirir ve cildin elastikiyetini artırır. Çünkü gül yağı; E vitamini, sağlıklı yağ asitleri ve C vitamini bakımından zengindir ve tüm cilt tiplerine uygundur.

DOĞAL YAĞLARI KULLANMANIN PÜF NOKTALARI

Güzelliğiniz için vazgeçilmez olan doğal yağları kullanmanın da elbette bazı püf noktaları var.

Hassas bir cilde sahipseniz kullandığınız doğal yağları bir taşıyıcı yağ ile seyrelterek karışımı direkt cildinize uygulayabilirsiniz.
Kas ağrılarınız varsa aromatik doğal yağları vücudunuzdaki basınç noktalarına sürüp hafifçe ovalayabilirsiniz.
Bir başka seçenek; onları tonik, serum gibi en sevdiğiniz kozmetik ürünlerine eklemek olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
En fazla 5 dakikada yapılan en kolay saç modelleri! Herkes nasıl yaptığınızı soracak!En fazla 5 dakikada yapılan en kolay saç modelleri! Herkes nasıl yaptığınızı soracak!
Tırnak batması derdine son! Bitmeyen çileden kurtaracak etkili yöntemler Tırnak batması derdine son! Bitmeyen çileden kurtaracak etkili yöntemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımında kullanılan yağlar, doğal yağlar,

En Çok Okunan Haberler

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Halıları yanlış temizliyormuşuz!

Halıları yanlış temizliyormuşuz!

Bu yöntem beyaz ayakkabıları ilk günkü gibi yapıyor

Bu yöntem beyaz ayakkabıları ilk günkü gibi yapıyor

Çamaşırlarda aspirin mucizesi!

Çamaşırlarda aspirin mucizesi!

Bu mucizevi besin cildi beyazlatıyor ve adeta porselen gibi yapıyor!

Bu mucizevi besin cildi beyazlatıyor ve adeta porselen gibi yapıyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vazelinin bu faydasına 'yok artık' diyeceksiniz

Vazelinin bu faydasına 'yok artık' diyeceksiniz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

En fazla 5 dakikada yapılan en kolay saç modelleri! Herkes nasıl yaptığınızı soracak!

En fazla 5 dakikada yapılan en kolay saç modelleri! Herkes nasıl yaptığınızı soracak!

Evde sürekli aynı topuz modellerinden sıkılmadın mı? İşte en trend ve en kolay topuz modelleri!

Evde sürekli aynı topuz modellerinden sıkılmadın mı? İşte en trend ve en kolay topuz modelleri!

Bu saç renkleri sizi 10 yaş genç gösterecek! İşte o renkler ve uygulamalar!

Bu saç renkleri sizi 10 yaş genç gösterecek! İşte o renkler ve uygulamalar!

Bu mucizevi besin cildi beyazlatıyor ve adeta porselen gibi yapıyor!

Bu mucizevi besin cildi beyazlatıyor ve adeta porselen gibi yapıyor!

Bu doğal yöntemlerle dudaklarını kalınlaştırdı! İşte o sır gibi karışımlar!

Sır gibi karışım! Artık hayalinizi süslemeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.