Bu doğal yağları kimse bilmiyor! Cilt bakımında sır gibi saklanan doğal yağlar!

Doğal ve uçucu yağlar; yapraklardan, çiçeklerden, bitkilerin gövdelerinden elde edilen konsantre özler aslında. Onları kullanmanın pek çok farklı yolu var. Cildiniz nazik bir bakımla şımartılmayı hak eder. Doğal yağlarla beslenmiş canlı bir cilt herkesin gözünü alacaktır. Doğal yağlar sayesinde cildinizdeki lekelerin görünümünü azaltabilir, cildinizin ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden güzellik rutininizde onlara bolca yer vermeyi unutmayın. Pek çok doğal uçucu yağ, cildi rahatlatan yatıştırıcı bileşenler ve yaygın cilt problemlerini çözmeye yardımcı olan antibakteriyel özellikler içerir. Doğal yağlar teninize nasıl bir etki yapıyor, yakından inceleyelim mi?
Doğal yağların nemlendirici özelliği burada devreye giriyor. Cildiniz her daim kuruysa veya yılın bazı mevsimlerinde kuruma eğilimi gösteriyorsa doğal yağlarla cildinize ihtiyacı olan nemi verebilirsiniz. Örneğin lavanta yağı ile işe başlayabilirsiniz. Lavanta yağını uyku ve rahatlık verici özelliğiyle tanıyor olabilirsiniz ama bu yağ cildinizdeki nem seviyesini ayarlamak için birebir, ayrıca ciltteki kızarıklıkları da giderir. Tüm bunları yaparken cildinizi aşırı yağlandırmıyor. Tercih edebileceğiniz bir başka doğal yağ da tatlı badem yağı. Bu yağ cildinizdeki pul pul dökülmeye iyi gelir. Sandal ağacı yağı da iyi bir nemlendiricidir.
Yağlı bir cildiniz varsa ada çayı yağı ve biberiye yağı fazla sebumu ve akneleri kontrol etmek için birebir. Çay ağacı yağı ise, özellikle gece kremlerinizin yerini alabilecek kadar etkili. Çay ağacı yağını suyla seyrelterek kuru ve temiz cildinize uygulayabilirsiniz.
Neroli ise güzel kokulu, sitral içeren bir başka uçucu yağdır ve cildinizi kurutmadan sebumu dengelemeye yardımcı olabilir. Cildiniz için çok daha fazla canlılık istiyorsanız gül yağı kesinlikle size en uygun olanı. Cildi sıkılaştırır, gençleştirir ve cildin elastikiyetini artırır. Çünkü gül yağı; E vitamini, sağlıklı yağ asitleri ve C vitamini bakımından zengindir ve tüm cilt tiplerine uygundur.
Güzelliğiniz için vazgeçilmez olan doğal yağları kullanmanın da elbette bazı püf noktaları var.
Hassas bir cilde sahipseniz kullandığınız doğal yağları bir taşıyıcı yağ ile seyrelterek karışımı direkt cildinize uygulayabilirsiniz.
Kas ağrılarınız varsa aromatik doğal yağları vücudunuzdaki basınç noktalarına sürüp hafifçe ovalayabilirsiniz.
Bir başka seçenek; onları tonik, serum gibi en sevdiğiniz kozmetik ürünlerine eklemek olabilir.
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