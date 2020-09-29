Bu dönemde kilo kaybına yol açan kusmalara dikkat!

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Evrim Aksoy, gebelikte görülen mide bulantıları ile ilgili alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

KİLO KAYBINA YOL AÇAN KUSMALARA DİKKAT

Gebelikte bulantılar genellikle sabah erken saatlerde görülebilmekte, daha sonra gün içinde normale dönülebilmektedir. Ancak her anne adayının hamilelik süreci farklıdır. Bulantı ve kusmaların günlük hayatı büyük ölçüde etkilemesi durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Şiddetli kusmalar ise altta yatan ciddi bir probleme işaret edebileceği için detaylı bir araştırma gerektirmektedir. Gün içinde şiddetli kusmalar, anne adayının beslenememesine yol açıyorsa ve kilo kaybı oluşturacak şekilde ise vücuttaki su miktarı azalır. Bu da riskli bir tablo oluşturabilir. Böyle durumlarda anne adayı hastaneye yatırılarak sıvı ve besin takviyesi yapılır.

BULANTILARA İYİ GELEN ÖNERİLER

Bazı önlemlerle gebelikte mide bulantılarını engellemek ya da minimalize etmek mümkün olabilmektedir: