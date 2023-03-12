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Bu dükkan görenleri hayrete düşürüyor! "Burada rahat ve huzurluyum"

12.03.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki elektrik ustası Veysel Karakaya'nın dükkanı görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Yaşına rağmen işinin başından ayrılmayan Karakaya, 50 yıldır tamir için bırakılan ve unutulan eşyaları bu iş yerinde biriktiriyor. Ancak Veysel Karakaya'nın iş yerinde, unutulan eşyalar sebebiyle adeta adım atacak yer yok. Yaşlı adam, dükkanında yer olmadığı için torunlarını da çırak olarak alamadığını belirtse de "Burada rahat ve huzurluyum" diyor.

Bu dükkan görenleri hayrete düşürüyor! "Burada rahat ve huzurluyum"

Kastamonu'da yaşayan Veysel Karakaya (70), il merkezindeki iş yerinde 50 yıldır bozulan elektronik ürünleri tamir ediyor. Yaşına rağmen işinin başından ayrılmayan Karakaya, iş yerine tamir için getirilen ve unutulan eşyaları ise 50 yıldır iş yerinde biriktiriyor. İş yerinin her yerini kaplayan elektronik eşyalar, görenleri ise hayrete düşürüyor. İş yerinde adım atacak yer bırakmayan eşyalar, sadece Veysel Karakaya'nın çalışabileceği kadar bir boş alan bıraktı. Karakaya ise sahipleri tarafından uzun yıllardır alınmayan eşyaların parçalarını tamir ettiği elektronik cihazlarda kullanıyor.

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"MÜŞTERİLER DE SEVİNİYOR... ‘NEREDEYSE PARÇASI BULUNMUYOR, ATACAKTIK' DİYENLER DE VAR"

Ölene kadar mesleğini devam ettireceğini ifade eden Karakaya, "Müşterilerin unuttuğu, alamadığı ürünlerle dükkan doldu taştı. İşime yarayan malzemeleri de almak zorunda kaldım. Bazen hiçbir yerde bulunmayan bir parça lazım oluyor, buradan alıp takıyorum, müşteriler de seviniyor. ‘Neredeyse parçası bulunmuyor, atacaktık' diyenler de var. Vatana millete faydalı olmaya çalışıyorum. Fazla para kazanılmıyor bu işlerden, elimden geldiğince çalışıp müşterilere yardımcı olmaya çalışıyorum.

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"TORUNLARIMI ÇIRAK OLARAK ALAMIYORUM ÇÜNKÜ DÜKKANIMDA YER YOK"

Ömrümün yettiği yere kadar da bu çalışmalarım devam edecek. Torunlarımı çırak olarak alamıyorum çünkü dükkanımda yer yok. Bana yetecek kadar alan var. Bu durumdan şikayetçi değilim, çünkü lazım olan parçalar. Yeri geliyor bir oyuncak araba tekerleğini süpürgenin ayaklarına bile takıyorum. Böyle para kazanıyorum. Başkasına göre 'Ne gerek var' denen malzeme bana çok ihtiyaç oluyor. Yeri geliyor ufacık bir parçadan çok paralar kazanıyorum.

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"EN UYGUNU BENİM İÇİN BÖYLE BİR YER"

Burada rahat ve huzurluyum. Böyle bir yer olmasa da yaşamam imkansız, en uygunu benim için böyle bir yer. Saç kurutma makinesi, düzleştirici, mikser, blender, robot gibi şeyleri yapmak da benim için büyük bir zevk. Yerine göre bin TL'lik hesap çıkartılan bir işi ben 50, 100 TL karşılığında yapıyorum. Gelen müşteriler de çok memnun kalıyorlar" dedi.

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(İHA)

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