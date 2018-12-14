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Bu duş hatalarını hepimiz yapıyoruz! Islak süngeri duşta bırakmak...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 14.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

İstatistiklere göre hayatımızın 1,5 yılını banyoda geçiriyoruz, bunun 6 ayı ise duş alırken geçiyor. Bu şaşırtıcı bir şey değil, hijyene önem verdiğimiz bir gerçek. Ancak duş alırken yapılan yanlışları biliyor musunuz? İşte en popüler 13 hata.

Bu tavsiyelerin sizin için yararlı olmasını umuyoruz çünkü sağlıktan daha değerli bir şey yok.

Sağlığı etkileyen duş hataları

EGZERSİZDEN SONRA DUŞ ALMAMAK

EGZERSİZDEN SONRA DUŞ ALMAMAK
Bazı insanlar, antrenmandan hemen sonra duş almanın tek sebebinin kokusu olduğunu düşünüyor. Ama aslında, başka nedenler de var: terleme, cildinizde kızarıklığa neden olabilecek bakteri üretimini uyarır. Bu nedenle, en kısa zamanda bir duş almalısınız.

PEDİKÜRDEN ÖNCE BACAKLARI TIRAŞ ETMEK

PEDİKÜRDEN ÖNCE BACAKLARI TIRAŞ ETMEK
Pedikür yapmadan önce bacakları tıraş etmeyin. Küçük çiziklerden enfeksiyon kapabilirsiniz.

KONTRAST DUŞ ALMAMAK

KONTRAST DUŞ ALMAMAK
Bu duşun mantığı arka arkaya sıcak ve soğuk duş tecrübesini yaşamaktır. Günümüzde oldukça yaygınlaşan bu teknik sayesinde kan dolaşım hızınızı arttırabilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Ancak, uyumadan hemen önce kontrast duş almanın uykusuzluğa neden olabileceğini unutmayın. 5 dakika sıcak su ile duş alınız. Hemen suyun ısısını düşürüp 3 dakika soğuk su ile duş alınız. Suyun sıcaklığını tekrar arttırarak sıcak su ile bir 5 dakika daha duş alınız.

ÇOK SIK DUŞ ALMAK, HER GÜN SAÇ YIKAMAK

ÇOK SIK DUŞ ALMAK, HER GÜN SAÇ YIKAMAK
İnce veya zayıf saçları olan insanlar, her gün saç yıkamaktan kaçınmalıdır. Saçları haftada iki kez yıkamak saçtaki nemi dengede tutar.
Ayrıca, çok sık duş almak cildi tahriş eder, iyi bakterileri yok eder ve cildi kurutur.

ISLAK SAÇLARI HAVLUYA SARMAK

ISLAK SAÇLARI HAVLUYA SARMAK
Islak saça havlu sarmak saçların savunmasız ve kırılgan hale gelmesine neden olur. Bunu önlemek için saçları duş aldıktan sonra saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın ya da penye bir tişörte sarın.

DUŞ BAŞLIĞINI TEMİZLEMEYİ UNUTMAK

DUŞ BAŞLIĞINI TEMİZLEMEYİ UNUTMAK
Duş başlıkları uzun süre temizlenmediğinde sağlığınız için tehlikeli olabilecek plaklar oluşabilir. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre duş başlıkları üzerinde bakteriler akciğer hastalıklarına neden olabiliyor.

SABUNLUK KULLANIMI

SABUNLUK KULLANIMI
Banyonuzda bir sabun tabağınız varsa suyun aktığından emin olun. Aksi halde, bakteriler sabun çubuğunun üzerinde yeniden üreyebilir.

TIRAŞ BIÇAKLARINI DUŞTA BIRAKMAYIN

TIRAŞ BIÇAKLARINI DUŞTA BIRAKMAYIN
Bakterilerin bir tıraş bıçağı üzerinde üremesini önlemek için, bir havlu üzerinde bekletin. Ayrıca bıçağı düzenli olarak değiştirmelisiniz.

HAVLU KULLANIMI

HAVLU KULLANIMI
Aynı havluyu uzun süre kullanmayın. Tamamen kuru olmayan bir havlu kullanıyorsanız, üzerinde bakteri olabilir. Mikrobiyolog Philip Tierno, aynı havluyu en fazla 3 kez kullanmayı öneriyor.

KÜVETİ DÜZENLİ YIKAMAMAK

KÜVETİ DÜZENLİ YIKAMAMAK
Duş aldıktan sonra küveti yıkamayı unutmayın. Nemli ortam, E. coli gibi bakterilerin çoğalmasını uyarır. Küveti düzenli olarak yıkamak enfeksiyonları önleyebilir.

SÜNGERİ DUŞTA BIRAKMAK

SÜNGERİ DUŞTA BIRAKMAK
Islak süngeri duşta bırakmak farklı bakterilerin üremesine neden olur. Bu yüzden süngerin temiz olduğundan ve kuru bir alanda saklandığından emin olmak en iyisidir.

AYAKLARI YIKAMAMAK

AYAKLARI YIKAMAMAK
Bazı insanlar, sabun ve suyun vücuttan aşağı indiğini ve ayakların bu şekilde yıkandığına inanarak duş alırken ayaklarını yıkamamaktadır. Ne yazık ki, bu doğru değil ve ayaklarınızı dikkatlice yıkamıyorsanız, ayak mantarına davetiye çıkarabilirsiniz.
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