Bu duş hatalarını hepimiz yapıyoruz! Islak süngeri duşta bırakmak...

Bu tavsiyelerin sizin için yararlı olmasını umuyoruz çünkü sağlıktan daha değerli bir şey yok.

Sağlığı etkileyen duş hataları

EGZERSİZDEN SONRA DUŞ ALMAMAK Bazı insanlar, antrenmandan hemen sonra duş almanın tek sebebinin kokusu olduğunu düşünüyor. Ama aslında, başka nedenler de var: terleme, cildinizde kızarıklığa neden olabilecek bakteri üretimini uyarır. Bu nedenle, en kısa zamanda bir duş almalısınız.

PEDİKÜRDEN ÖNCE BACAKLARI TIRAŞ ETMEK Pedikür yapmadan önce bacakları tıraş etmeyin. Küçük çiziklerden enfeksiyon kapabilirsiniz.

KONTRAST DUŞ ALMAMAK Bu duşun mantığı arka arkaya sıcak ve soğuk duş tecrübesini yaşamaktır. Günümüzde oldukça yaygınlaşan bu teknik sayesinde kan dolaşım hızınızı arttırabilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Ancak, uyumadan hemen önce kontrast duş almanın uykusuzluğa neden olabileceğini unutmayın. 5 dakika sıcak su ile duş alınız. Hemen suyun ısısını düşürüp 3 dakika soğuk su ile duş alınız. Suyun sıcaklığını tekrar arttırarak sıcak su ile bir 5 dakika daha duş alınız.

ÇOK SIK DUŞ ALMAK, HER GÜN SAÇ YIKAMAK İnce veya zayıf saçları olan insanlar, her gün saç yıkamaktan kaçınmalıdır. Saçları haftada iki kez yıkamak saçtaki nemi dengede tutar.

Ayrıca, çok sık duş almak cildi tahriş eder, iyi bakterileri yok eder ve cildi kurutur.

ISLAK SAÇLARI HAVLUYA SARMAK Islak saça havlu sarmak saçların savunmasız ve kırılgan hale gelmesine neden olur. Bunu önlemek için saçları duş aldıktan sonra saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın ya da penye bir tişörte sarın.

DUŞ BAŞLIĞINI TEMİZLEMEYİ UNUTMAK Duş başlıkları uzun süre temizlenmediğinde sağlığınız için tehlikeli olabilecek plaklar oluşabilir. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre duş başlıkları üzerinde bakteriler akciğer hastalıklarına neden olabiliyor.

SABUNLUK KULLANIMI Banyonuzda bir sabun tabağınız varsa suyun aktığından emin olun. Aksi halde, bakteriler sabun çubuğunun üzerinde yeniden üreyebilir.

TIRAŞ BIÇAKLARINI DUŞTA BIRAKMAYIN Bakterilerin bir tıraş bıçağı üzerinde üremesini önlemek için, bir havlu üzerinde bekletin. Ayrıca bıçağı düzenli olarak değiştirmelisiniz.

HAVLU KULLANIMI Aynı havluyu uzun süre kullanmayın. Tamamen kuru olmayan bir havlu kullanıyorsanız, üzerinde bakteri olabilir. Mikrobiyolog Philip Tierno, aynı havluyu en fazla 3 kez kullanmayı öneriyor.

KÜVETİ DÜZENLİ YIKAMAMAK Duş aldıktan sonra küveti yıkamayı unutmayın. Nemli ortam, E. coli gibi bakterilerin çoğalmasını uyarır. Küveti düzenli olarak yıkamak enfeksiyonları önleyebilir.

SÜNGERİ DUŞTA BIRAKMAK Islak süngeri duşta bırakmak farklı bakterilerin üremesine neden olur. Bu yüzden süngerin temiz olduğundan ve kuru bir alanda saklandığından emin olmak en iyisidir.