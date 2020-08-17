Bu egzersizler ile daha dik bir duruşa sahip olacaksınız! Sadece 5 adımda...

Genç yaşta kambur durmayı alışkanlık haline getirmek, ilerleyen yaşlarda kalıcı olacak olan omurga deformasyonlarına yol açmanıza sebep olabilir. Bunu engellemenin en güvenilir yolu ise duruşunuzu dikleştirmek olacaktır. Dışarıdan bakıldığı zaman uzun ve meşakkatli bir iş gibi görünse de, dik durmak sadece bir alışkanlıktan ibarettir. Vücudunuz dik durmayı öğrendiği takdirde bir daha kambur durmak gibi bir eğilimi olmaz. Ancak ona dik durmayı öğretmek için birtakım egzersizler yapmanız gerekebilir. Bu yazımızda da, duruşunuzu dikleştirmek için fitness veya pilates salonlarına gitmeniz gerekmeden, ev ortamınızın konforunda rahatlıkla yapabileceğiniz ve duruşunuzu dikleştirecek esneme hareketlerinden bahsedeceğiz.
NOT: Unutmayın ki, bu yazıda bahsedeceğimiz duruş dikleştirme egzersizlerinden verim alabilmek için egzersizleri düzenli ve disiplinli bir şekilde tekrar etmeniz gerekiyor.
1. SHOULDER ROLLS (OMUZ YUVARLAMA)
İlk hareketimiz olan "shoulder rolls" yani omuz yuvarlama hareketi için öncelikle rahatlatıcı bir duruş pozisyonu alın. Derin bir nefes alarak omuzlarınızı kulaklarınıza doğru olacak şekilde yukarı çekin. Nefes verirken omuzlarınızı geriye atarak kürek kemiklerinizi birbirlerine yakınlaştırmayı unutmayın. Bu hareketi 5-10 kez tekrar edin.
2. CHEST RELEASE (GÖĞÜSÜ SERBEST BIRAKMA)
İki kolunuzu omuz hizanızda olacak şekilde yana açın ve avuçlarınızı öne bakacak pozisyona getirin. Derin bir nefes alın ve nefes verirken kollarınızı geriye doğru iterek kürek kemiklerinizi birleştirin.
3. PYRAMID (PİRAMİT DURUŞU)
Sol ayağınızı arkanıza alın ve düz bir şekilde yere basmasını sağlayın. Kalçalarınızın eşit hizada olduğundan emin olun. Ellerinizi arkanızda, bel çukurunun üstünde birleştirin. Derin bir nefes alın ve nefes verirken kalça hizanızda mümkün olduğunca öne eğilin. Bunu yaparken sırtınızı düz tutmaya dikkat edin. Hareketi tekrar ederken bacak değiştirmeyi unutmayın.
4. STANDING FORWARD BEND (DÜZ DURARAK ÖNE DOĞRU EĞİLME)
Harekete, iki ayağınızı omuz hizasından biraz uzak olacak şekilde yana açarak başlayın. Ellerinizi avuç içiniz yere bakacak şekilde bel kısmınızda kenetleyin ve kollarınızın düz olduğundan emin olun. Derin bir nefes alın ve nefes verirken kalça hizanızda, kafanızı yere yaklaştıracak şekilde öne eğilin ve kollarınızı tavana doğru yukarı ittirin. Bunu yaparken sırtınızı devamlı olarak düz tutun ve vücudunuzu kapasitesi dışında öne gitmeye zorlamayın.
5. SEATED ELBOW GRASP (OTURARAK DİRSEKLERİ TUTMA)
Otururken kürek kemiklerinizi birleştirin ve dirseklerinizi tutun. Derin bir nefes alın ve nefes verirken kollarınızı geriden yukarı doğru kaldırırken kürek kemiklerinizi olabildiğince yakınlaştırın. Kollarınızı mümkün mertebe yukarı kaldırın.
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