Bu egzersizler ile daha dik bir duruşa sahip olacaksınız! Sadece 5 adımda...

Genç yaşta kambur durmayı alışkanlık haline getirmek, ilerleyen yaşlarda kalıcı olacak olan omurga deformasyonlarına yol açmanıza sebep olabilir. Bunu engellemenin en güvenilir yolu ise duruşunuzu dikleştirmek olacaktır. Dışarıdan bakıldığı zaman uzun ve meşakkatli bir iş gibi görünse de, dik durmak sadece bir alışkanlıktan ibarettir. Vücudunuz dik durmayı öğrendiği takdirde bir daha kambur durmak gibi bir eğilimi olmaz. Ancak ona dik durmayı öğretmek için birtakım egzersizler yapmanız gerekebilir. Bu yazımızda da, duruşunuzu dikleştirmek için fitness veya pilates salonlarına gitmeniz gerekmeden, ev ortamınızın konforunda rahatlıkla yapabileceğiniz ve duruşunuzu dikleştirecek esneme hareketlerinden bahsedeceğiz.

NOT: Unutmayın ki, bu yazıda bahsedeceğimiz duruş dikleştirme egzersizlerinden verim alabilmek için egzersizleri düzenli ve disiplinli bir şekilde tekrar etmeniz gerekiyor.

1. SHOULDER ROLLS (OMUZ YUVARLAMA)

İlk hareketimiz olan "shoulder rolls" yani omuz yuvarlama hareketi için öncelikle rahatlatıcı bir duruş pozisyonu alın. Derin bir nefes alarak omuzlarınızı kulaklarınıza doğru olacak şekilde yukarı çekin. Nefes verirken omuzlarınızı geriye atarak kürek kemiklerinizi birbirlerine yakınlaştırmayı unutmayın. Bu hareketi 5-10 kez tekrar edin.