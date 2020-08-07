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Bu egzersizler sindirimi hızlandırıyor! Uygulaması çok basit...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sindirim sistemi son yıllarda sağlık gündemini oldukça meşgul ediyor. Pek çok araştırma sindirim sisteminin adeta ikinci bir beyin gibi çalıştığını söylüyor. Peki sağlığımız için hayati önem taşıyan bu sistemi korumak için ne yapabiliriz? Bu sorunun cevabı çok basit. Egzersiz! İşte sindirimi hızlandıran egzersizler…

Bu egzersizler sindirimi hızlandırıyor! Uygulaması çok basit...

Sağlığımız için bu kadar önemli olan sindirim sistemini çoğumuz tam olarak tanımıyoruz. Dolayısıyla sindirimi hızlandıran egzersizler olabileceği fikrine de ön yargılıyız. Sindirim sistemimiz ağız, boğaz, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve kolondan oluşuyor. Dolayısıyla sindirim sistemini yalnızca mideden ibaret sananlar yanılıyor! Tükettiğimiz tüm yiyecekleri parçalayan ve vücudumuz için gerekli olan besinleri ayrıştıran sindirim sistemi, vücudumuzun tüm işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Moleküllere ayrılan besinler kan yoluyla tüm hücrelere taşınıyor. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması, bütün vitamin ve minerallerin organlarımızın geri kalanına ulaşmasına olanak tanıyor. Sindirim sorunu yaşayanlar için günlük hayatta uygulanabilecek sindirimi hızlandıran egzersizler bu sistemin çalışmasını kolaylaştırıyor.

YOGA

Pek çoğumuz için bir meditasyon yönteminden fazlası olmayan yoganın faydaları saymakla bitmiyor. Yoga pozları, nefes egzersizleri ve meditasyon teknikleri aslında zihinsel olduğu kadar fiziksel sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Üstelik crohn hastaları üzerinde yapılan araştırmalar, yoga yapan hastaların hayat kalitesinin arttığını ortaya koyuyor. Bunun en önemli sebebi yoganın stres seviyesini düşürerek sindirim sistemini ve kasları rahatlatması!

NEFES EGZERSİZLERİ

Aslında yoga ve tai chi gibi uygulamaların bir parçası olan nefes egzersizleri, sindirimi hızlandırmak için tek başına da uygulanabilir. Üstelik bağışıklık sistemimizi de olumsuz etkileyen stresten korunmak için yapılan nefes egzersizlerini uygulamak çok kolay! Siz de gün içerisinde, çalışırken ya da otururken, yavaş yavaş ve derin nefesler alıp vererek stresten korunabilirsiniz. Bu egzersizi kusursuz bir şekilde uygulamak istiyorsanız şu üç adımı deneyebilirsiniz:

  • Sakin ve rahat bir ortam bularak oturun ya da uzanın.

  • Burnunuzdan uzun ve derin bir nefes alın.

  • Nefesi ağzınızdan yavaş yavaş verin.

Sindirimi hızlandıran egzersizler arasında en kolayı olan bu nefes egzersizini günde 15 dakika boyunca yapmanız yeterli! Değişime çok şaşıracaksınız…

YÜRÜYÜŞ

Özellikle bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelen yürüyüş, hem sağlığınızı hem de hayat kalitenizi olumlu etkileyecek! Günlük rutinimize yalnızca yarım saatlik bir yürüyüş rotası eklemek bile mucizeler yaratabilir… Eğer uzun süredir egzersiz yapmadıysanız, siz de her gün günde bir kere yarım saatlik yürüyüş yaparak işe koyulabilirsiniz. Yürüyüş sırasında dik durun ve adımlarınızı önce topuğunuz sonra ayak ucunuz yere değecek şekilde atmaya özen gösterin. Ayrıca yürüyüşe uygun ve esnek bir çift spor ayakkabı seçmeniz daha az yorulmanızı sağlayacaktır. Yürüyüşün en eğlenceli yanı ise arkadaşlarınızla birlikte yapabileceğiniz bir etkinliğe dönüşme ihtimali. İşte sağlığımız için harekete geçmek bu kadar kolay!

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