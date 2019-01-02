KADIN

Bu akıllı elbise kadınların ne sıklıkla tacize uğradığını gösteriyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Brezilyalı araştırmacılar, kadınların ne sıklıkla ve ne şiddetle taciz edildiklerini kontrol edip gösterebilen akıllı elbiseler üretti. Popüler içecek firması olan Schweppes ve reklam ajansı Ogilvy, içerisinde dokunma sensörü olan bir akıllı elbise üretti. Üstelik hangi sıklıkla ve ne kadar baskın olduğuna kadar tüm detayları gösteriyor.

Bu akıllı elbise kadınların ne sıklıkla tacize uğradığını gösteriyor

Brezilya'da kadınların özellikle gece kulüplerinde ve partilerde oldukça sık tacize uğradığını ve bundan şikayetçi olduklarını vurgulamak için üretilen ve henüz deneme aşamasında olan akıllı elbise, herhangi birinin tacize uğrama ihtimaline karşın dokunma sensörü içeriyor.

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"Saygı için elbise" isimli projede, araştırmacılar elbisenin her yerine dokunma sensörü yerleştirmişken, sensörler ne sıklıkla dokunulduğundan, ne kadarlık bir şiddetle dokunulduğuna kadar gösteriyor.

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Elbiseyi test etme amaçlı, üç kadın partiye gitti. Parti sonrasında ise sonuçlar kontrol edildi ve sensörlerin raporlarına bakıldığında, 4 saatlik bir parti içerisinde her bir kadına 157 kez dokunulduğu ortaya çıktı.

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Daha çok bel ve kalça bölgesinden dokunulduğunu gösteren sensörler, bu bölgelerden sonra 3. olarak omuz bölgesini göstermekte.

Bu saatte 40 kereden fazla dokunulmaya eşit! Videonun sonunda, kulübün erkekleri deneyin görüntülerini izlemeye davet edildi. Olanlar yüzünden erkekler dehşete düşmüş bir şekilde utandıklarını söylüyordu.

1 elbise, 3 kadın, 3 saat 47 dakikada, 157 kez dokunulma!


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Ogilvy Schweppes akıllı elbise Saygı için elbise

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