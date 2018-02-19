Bu eşyaları sakın banyonuzda saklamayın

Evimiz için bu kadar önemli olan banyo aynı zamanda nemli ve bakteri oluşması için çok müsait bir ortamdır. İstediğimiz kadar temizlik yapalım bakterilerin oluşmasını çoğu zaman engelleyemeyiz. Bu nedenle çoğumuzun banyoya koyduğu birçok eşyanın aslında orada hiç bulunmaması gerekir.
Alışkanlıklardan veya daha uygun olduğunu düşündüğümüz için birçok eşyamızı banyoda saklarız. Ancak daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam için bu eğilimimizden biran önce vazgeçmeliyiz.
İşte banyoya asla koymamanız gereken eşyalar:
Diş fırçası
Çoğumuzun sabahları ilk gittiğimiz yer olan banyoda bırakmayı en çok alışkanlık haline getirdiği şey diş fırçasıdır. Muslukların hemen yanı başında elimizin altında olan diş fırçalarının burada olması eğer banyo bize özel değilse riskli bir durum oluşturur.
Connecticut’taki Quinnipiac Üniversitesinden araştırmacılar, nerede tutulduğuna bakılmaksızın, banyoda bulunan diş fırçalarının %60’ında dışkıyla ilgili maddeler saptadılar.
Bu, çok titiz olsanız da banyonuzda bazı bakterilerin çoğalmasına engel olamadığınız anlamına gelir.
Öte yandan, banyonun çok nemli bir alan olduğunu unutmamalısınız. Bu, diş fırçanızın bir sonraki kullanıma kadar tamamen kurumasına da engel olur.
İlaçlar
Banyodaki ısı ve nem ilaçların etkisini azaltır. Bazı durumlarda, son kullanma tarihinden önce etkilerini kaybedebilirler.
İlaçlarınızı saklamak için daha temiz ve kuru bir yer seçmeliyiz.
Tıraş bıçakları
Tıraş bıçaklarını banyoda saklamak ta birçok kişinin alışkanlığıdır. Ancak, nem yüzünden tıraş bıçakları kullanmadan bile paslanabilir.
Tıraş bıçaklarını sadece ambalajı açılmamış halde banyoda muhafaza edebilirsiniz.
Makyaj malzemeleri
Makyaj malzemelerinizi banyoda tutmak iyi bir fikir değildir. Büyük olasılıkla son kullanma tarihlerinden önce malzemeler bozulacaktır.
Isı ve nem, farlarınızı, allıklarınızı, rujlarınızı ve fondötenlerinizi yavaş yavaş bozar. Ayrıca bakteriler kolayca makyaj malzemelerinizin içine girebilir
Parfüm
Uzun süre banyoda bırakmanız durumunda, en sevdiğiniz parfümünüzün kokusu değişebilir. Yüksek sıcaklık ve buhar, parfümde değişime neden olabilir.
Takılar
Tıpkı tıraş bıçakları gibi, güzel takılarınız ve en sevdiğiniz aksesuarlarınız ortamdaki nemden olumsuz etkilenebilir.
Taklit ve metal kaplamalı takıların rengi gitmeye başlar ve gümüşler daha çabuk kararır.
Taraklar ve fırçalar
Açıkta bırakılan taraklar ve fırçalar da mikropları toplamaya oldukça müsaittirler ve kutuda saklamak da bunun için bir çözüm değildir. Aynı şekilde, nemli bir çekmece de iyi bir fikir olmayacaktır.
Havadaki nem bakterilerin büyümesine yardımcı olur ve fırçalarda kalıp oluşumuna neden olabilir. Bunları odanızda muhafaza etmek en iyi fikirdir.
Prezervatif
Isıya ve neme maruz kalmak prezervatife zamanla zarar vererek etkisini azaltabilir. Bu nedenle prezervatifleri saklamak için en ideal yer banyo değil bir komidindir.
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