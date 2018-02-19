Bu eşyaları sakın banyonuzda saklamayın

Evimiz için bu kadar önemli olan banyo aynı zamanda nemli ve bakteri oluşması için çok müsait bir ortamdır. İstediğimiz kadar temizlik yapalım bakterilerin oluşmasını çoğu zaman engelleyemeyiz. Bu nedenle çoğumuzun banyoya koyduğu birçok eşyanın aslında orada hiç bulunmaması gerekir.

Alışkanlıklardan veya daha uygun olduğunu düşündüğümüz için birçok eşyamızı banyoda saklarız. Ancak daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam için bu eğilimimizden biran önce vazgeçmeliyiz.

İşte banyoya asla koymamanız gereken eşyalar:

Diş fırçası

Çoğumuzun sabahları ilk gittiğimiz yer olan banyoda bırakmayı en çok alışkanlık haline getirdiği şey diş fırçasıdır. Muslukların hemen yanı başında elimizin altında olan diş fırçalarının burada olması eğer banyo bize özel değilse riskli bir durum oluşturur.

Connecticut’taki Quinnipiac Üniversitesinden araştırmacılar, nerede tutulduğuna bakılmaksızın, banyoda bulunan diş fırçalarının %60’ında dışkıyla ilgili maddeler saptadılar.

Bu, çok titiz olsanız da banyonuzda bazı bakterilerin çoğalmasına engel olamadığınız anlamına gelir.