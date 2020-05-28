Bu ev yapımı leke çıkarıcının çıkaramadığı hiçbir leke yok! Karbonat, amonyak...

İnatçı lekelerle savaşta yoğun kimyasallar yerine ev yapımı ürünler kullanabilirsiniz. Leke üzerine uygulayacağınız doğal karışımlarla hızlı ve etkili çözümler elde etmek mümkün. Eğer siz de bir türlü temizlenmeyen çamaşır lekelerinde doğanın gücünden yararlanmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız tarifleri deneyebilirsiniz.

KARBONATSIZ OLMAZ

Yarım bardak suya 1 yemek kaşığı karbonat koyun ve güzelce karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı terden sararan kıyafetlere direkt uygulayın.

15-20 dakika bekledikten sonra durulayın.

Eğer leke çıkmadıysa aynı işlemi tekrarlayın.

Karbonatı inatçı yağ lekelerinin üzerine direkt olarak dökerek de kullanabilirsiniz.

LEKELERİN DÜŞMANI: AMONYAK

Yarım çay bardağı bulaşık deterjanı, yarım çay bardağı amonyak, 1 çay bardağı sıcak su ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kan, ter, idrar gibi zorlu lekelerin üzerine uygulayarak ovalayın.

Lekesi çıkan çamaşırı makinede yıkayın.

Bu karışımı bir şişede muhafaza ederek leke çıkarıcı sprey olarak kullanabilirsiniz.

HER DERDE DEVA: SİRKE

1 çay bardağı sirke ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Üzerine biraz su ekleyin.

Karışımı lekeye uygulayın, 20 dakika bekleyin ve durulayın.

Sirkeyi tuz ile karıştırarak dolap veya sandıkta küflenen kumaşlardaki lekeleri de temizleyebilirsiniz.

Sirkeli karışımı koltuk yüzeyleri ve halıların temizliğinde de kullanabilirsiniz.

KOYU LEKELERE KESİN ÇÖZÜM

1 yemek kaşığı mısır unu ile 1 yemek kaşığı talk pudrasını karıştırın.

Kuru karışıma birkaç damla su ekleyerek macun kıvamına getirin.

Temizleyici macunu şarap, vişne suyu gibi koyu renkli lekelerin üzerine uygulayın.

20-25 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Çok şaşıracaksınız!

OKSİJENLİ SU MUCİZESİ

1 kapak ya da yarım fincan oksijenli su, 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı, 2 yemek kaşığı gliserin ve 10 damla portakal yağını derin bir kabın içerisine koyun.

Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Bu aşamada eldiven takarak ellerinizin karışımdan etkilenmesini önleyebilirsiniz.

Karışımı bir sprey şişesine doldurun.

Lekenin üzerine sıkın ve biraz bekledikten sonra durulayın.

Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamayı unutmayın.

Bu spreyi renkli kumaşlarda kullanacağınız zaman önce küçük bir bölgede deneme yapın.

LEKELERE İSPİRTO DARBESİ

1 su bardağı ispirto, 1 su bardağı bulaşık deterjanı, 3 yemek kaşığı kabartma tozu ve 1 su bardağı suyu hazırlayın.

Bulaşık deterjanı ve kabartma tozunu macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Karışıma önce ispirtoyu ardından da suyu ilave edin.

Elde ettiğiniz karışımı püskürtme başlığı olan bir şişeye aktarın.

Şişeyi çalkaladıktan sonra karışımı lekenin üzerine sıkın.

Biraz ovaladıktan sonra bol suyla durulayın. Tertemiz olacaklar!



