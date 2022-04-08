Bu eve giren türbeyle karşılaşıyor! Bursa'daki 'Tezveren Dede' türbesine akın ediyorlar

'Evliyalar ve Sultanlar şehri' olarak da anılan Bursa'da bir evde bulunan Tezveren Dede türbesi, Ramazan ayında vatandaşların ilgi odağı oluyor. ‘Tezveren Dede’ türbesi, varislerine ait evin içinde bulunmasıyla dikkati çekiyor.

Bursa'da Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bahçeli, iki katlı bir evin birinci katında bulunan Tezveren Dede türbesi, özellikle Ramazan ayı, dini bayram ve kandillerde, şehir dışından da olmak üzere çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Türbenin bugünkü halini alması ise 20. yüzyılın başına dayanıyor.

LOKMAN HEKİM OLARAK BİLİNİYORDU

Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan Tezeren Dede'nin türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kaldı. Soyadı kanunuyla birlikte “Tezveren” soyadını alan ailenin üyeleri, yaklaşık 6 yıl önce boşaltılana kadar evde yaşamış.

Özellikle Ramazan ayında şehir dışından çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan türbeye gelen vatandaşlar, Tezeren Dede'nin kabri başında evlenmek, iyi bir iş, bebek sahibi olmak için Allahü Teala'ya dua ediyor. Bazı kadınlar ise türbe içinde Kur'an-ı Kerim okuyor. Ramazan ayında türbelerini gezdiklerini ifade eden vatandaşlar Tezeren Dede’nin kabri başında da dua ettiklerini söyledi.

(İHA)

